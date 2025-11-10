泰國旅遊注意！下午喝酒要罰錢 遊客也逃不掉

【看見泰國 VisionThai】在泰國下午喝酒要小心了！11月8日起實施的新版酒精管制法規定，在下午2點至5點飲酒，將被罰款至少1萬泰銖，外國遊客也不例外。泰國限酒令過去只處罰賣酒的商家，新法首次對「喝酒的人」開罰。

泰國酒精新規將對「喝酒的人」開罰

這項下午禁售酒類的規定自1972年就存在，原本只限制零售店和超市不得在該時段販賣酒精飲料。但新法把責任擴大到消費者身上，被視為該法實施以來最嚴厲的措施。

泰國餐廳協會會長查農(Chanon Koetcharoen)舉例，客人下午1:59買了啤酒，坐著喝到2:05，即使是在禁售時段前購買，仍構成違法。這種情況在餐廳很常見，新法上路將嚴重影響生意。

曼谷考山路的酒吧業者表示，目前執法嚴格程度仍不明確。消費者擔心被罰而不敢消費，下午時段酒類銷售可能腰斬。更有業者擔心，官員可能藉此向客人或商家索取不當利益。

哪些場所不受限制

法律豁免有執照的娛樂場所、飯店、認證觀光場所和國際機場貴賓室，這些地方的客人仍可在下午時段飲酒。

但一般餐廳、路邊攤、便利商店等仍須遵守下午禁售規定，在這些地方喝酒的消費者可能被罰。

對觀光的潛在衝擊

人民黨國會議員陶皮托(Taopiphop Limjittrakorn)警告，新法可能讓外國遊客困惑。許多遊客不了解泰國的禁酒時段，可能在不知情的情況下違法被罰，損害泰國的觀光形象。他主張應該開放24小時販售，以符合商業和觀光需求。

新法同時加強廣告限制，禁止使用名人、網紅進行酒類宣傳，違者同樣面臨至少1萬泰銖罰款。

對遊客而言，最重要的是記住：下午2點到5點之間，即使在餐廳用餐，也要避免飲酒，否則可能面臨高額罰款。

