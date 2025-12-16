泰國旅遊託導遊做1事 達人遭騙嘆：再不跟團！

生活中心／李筱舲報導



機票獵人蓋瑞哥，常在社群分享旅遊資訊和低價機票攻略，吸引大量網友轉發與討論，更被網友視為「搶便宜機票必追帳號」的旅遊達人。近日他在社群分享自己唯一一次的「跟團旅遊經驗」，他提到10年前與好友赴泰國旅遊，他支付1000泰銖作為郵資和小費，請泰國導遊幫忙寄明信片，結果到現在都沒收到明信片。至此出國都選自由行，沒再跟團。





蓋瑞哥在臉書分享10年前到泰國跟團旅遊，支付1000泰銖請導遊代寄明信片，結果至今仍未收到。（圖／翻攝自臉書粉專《蓋瑞哥 機票獵人》、泰國觀光局官網）

蓋瑞哥昨（15）日在臉書粉專上分享自己至今唯一一次的「跟團旅遊經驗」。他在內文表示：「我第一次自己跟朋友出國，是去泰國，因為沒經驗，我們選擇跟團。要回國那天，我跟朋友來不及去寄明信片。把熬夜寫好的明信片跟1000泰銖給導遊，請他幫我寄，多的讓他當小費。結果過了10年，到今天我還沒收到明信片」。也提到自此之後，自己再也沒有選擇跟團旅遊，出國都改自由行。

貼文一出，有幾名網友表示自己也遇過類似狀況：「我也是，人生第一次賺錢，出去峇里島的團，明信片請導遊寄，十幾年來都沒有收到…」、「今年年初去越南，也是貼了200臺幣給司機請他幫忙寄，到現在也沒收到」、「三月去土耳其，一次請導遊寄明信片，寄了六張花了15美元，結果到現在還沒有收到好扯」；但也有網友成功收到明信片：「我們去埃及沒時間寄明信片，導遊幫我們寄有成功收到喔」、「好險我們在南極代寄的明信片有收到」。

