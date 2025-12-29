泰國明年2/8大選.三腳督！泰柬第二輪停火

圖／達志影像美聯社

泰國確定2026年2月8日舉行國會大選，各個政黨28日已經提交議員和總理候選人名單，並進行號次抽籤。其中，執政黨泰自豪黨的主要總理候選人，是現任總理阿努廷，他的另外2個主要對手，是最大反對黨人民黨的黨魁納塔彭，和第二大反對黨為泰黨的戴克辛外甥尤德查南。外界分析，這將是三方勢力的三腳督局面。另一方面，泰國和柬埔寨，繼20天的衝突，27日已經簽署第二輪的停火協議。

全球媒體爭相記錄這一刻。泰國52個政黨的代表，28日同聚一堂，提交各黨的國會議員和總理候選人名單。現在當家作主的泰自豪黨（Bhumjaithai Party），請出黨魁兼現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），進行號次抽籤。這一抽--

司儀：「37號！」

抽到37號當政黨的選票號碼。

泰國總理兼泰自豪黨總理候選人 阿努廷（Anutin Charnvirakul）：「到最後，我們將會看到選舉結果。屆時，我們將帶著人民的意志，尋求共組政府的方案，或是我們將成為反對黨。」

明年2月8日的泰國大選中，一黨允許提名3名總理人選。泰自豪黨，確認將有2名，主要人選是阿努廷，次要則是現任外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）。

司儀：「46號！」

最大反對黨，目前民調最高的人民黨（People's Party），將有3名總理人選，主要人選就是黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）。第二大反對黨為泰黨（Pheu Thai），一樣有3名人選，主要人選是他。

司儀：「9號！」

來自主宰泰國政壇長達20年，戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族的尤德查南（Yodchanan Wongsawat），他是戴克辛的外甥。

為泰黨總理候選人 尤德查南：「今天最重要的一點，是象徵新希望的開始。」

各黨把總理人選提好提滿，原因是要避免2023年大選的這個情況重蹈覆轍。

時為泰國前進黨黨魁 皮塔（2023.07）：「泰國已經不一樣了，我們距離人民的勝利只走了一半，還剩下另一半。因為我無法再履行我(議員)的職責，我想請各位繼續照顧人民。」

勝出的國會最大黨前進黨，因唯一的總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat），兩度無法通過國會提名，而出現三個月的總理難產僵局。

這回大選，泰國人不只要選出新的眾議院的500席和總理，他們同時也將投票，決定是否支持制定一部新的憲法；現有憲法，被指出由官僚體系與非民選機構掌權，並不民主。外界分析，新一屆的大選，將是保守派的泰自豪黨、進步派的人民黨和民粹主義為泰黨的三腳督局面。不過，三方預計難解難分，不會有任何一黨取得明確多數。

12月稍早，當選總理不到100天的阿努廷，宣佈解散國會，起因是主要反對黨準備就憲法改革一事，對他的少數政府發動不信任投票。

泰國總理 阿努廷(2025.09)：「我將在我們向國會發表施政方針當日起的4個月內，解散眾議院。」

阿努廷政府在任期間，因泰國南部致命性的洪水，和政商界的醜聞，民調急轉直下，不過將用泰柬衝突挽回大局。在他任內，一發不可收拾的民族主義情緒，預計是最佳催票機器，讓他所屬的政黨在眾議院中增加席次，且更穩固的掌權。

繼泰國和柬埔寨今年第一輪的停火協議宣告破局，兩國27日，簽署第二輪的停火協議，結束持續20天的戰鬥。期間，造成至少101人死亡，並使雙方超過50萬人流離失所，這是兩國數年來最嚴重的戰鬥。對此，美國總統川普（Donald Trump）發文祝賀，表示兩國會回到和平共處的生活，也很榮幸美國能幫上忙。只不過走訪泰柬民間，兩地的老百姓，都無法相信戰鬥已經告一段落。

泰國人：「我的感覺？我不相信(柬埔寨)，他們已經出爾反爾太多次。現在感覺上是，他們住手，是為了重整旗鼓而已。」

柬埔寨人：「對我而言，停火純粹是政治因素。這可能是泰國方面的計謀。」

超過一個世紀，2國一直在817公里邊界上爭奪主權。民間的唯一希望是，從爭議到小規模衝突再到戰鬥，周而復始的過程，就此停擺。

