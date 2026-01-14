泰國普吉島機場一架飛機遇嚴重亂流 無乘客受傷

（中央社記者李宗憲曼谷14日專電）一架阿提哈德航空（Etihad Airways）班機今天準備降落泰國普吉島機場時遭遇嚴重亂流，一度有報導稱多人受傷。對此，普吉島機場澄清表示，機上160名乘客均安全下機，此事件也未對機場營運造成任何影響。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，一架從阿布達比飛往普吉島的阿提哈德航空班機，今天中午在普吉島上空遭遇嚴重亂流，而發生劇烈顛簸，但隨後安全降落在普吉島機場，未有人員受傷。

廣告 廣告

報導指出，這架空中巴士A321飛機，於今天上午11時50分降落，已確認沒有乘客或機組人員受傷。

此前，有部分媒體報導，事件造成多人受傷。普吉島機場對此澄清，該航班在飛往機場途中遭遇亂流，機上160名乘客皆安全下機，無人受傷。（編輯：田瑞華）1150114