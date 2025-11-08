泰國暖男勇救5歲溺水女童 意外揭發家庭殘酷虐童案

泰國曼谷一名男子與朋友在水燈節當天救起了一名溺水5歲女童，並因此意外揭發了一起家庭虐童事件。（圖／翻攝FB／ดีให้เก็บ เจ็บให้จำ）

本月5日是泰國傳統節日「水燈節」，泰國人民會在這天將用芭蕉葉、鮮花、蠟燭和香製作成蓮花狀的水燈放入河水或湖泊中漂流，有些人還會在水燈上放入剪下的指甲、頭髮或硬幣，意味著讓水燈將過去一年的過錯都但走。不過今年水燈節，泰國曼谷的邦莫德區（Bang Mod），一名男子與朋友湊巧在水渠中救起了一名溺水的5歲女童，並因此意外揭發了一起家庭虐童事件。

根據泰媒《Thaiger》報導，這起事件的當事人，是一名在邦莫德區開機車行的年輕老闆，水燈節當天他與朋友一同造訪附近的寺廟，卻意外遇見一名僅有5歲的小女童，冒險爬下運河水渠，儘管這名老闆與友人出聲勸阻，告訴女童這樣很危險，女童仍執著的攀爬在水渠邊緣，想去撿拾水燈上的硬幣，隨即掉入運河中。

幸運的是，這名老闆與朋友一同盯著小女童，因此立刻出手將她救起。受到驚嚇的小女童被救上岸後，渾身濕透地在岸上放聲大哭。哭聲引來了一名婦女，起初圍觀群眾以為她是女童的母親，可她非但沒有安撫哭泣的女童，反而大聲斥責女童，喝令她立刻回家。

此時，在運河的另一頭打撈硬幣的女童姊姊聞聲趕來，要上前關心妹妹，卻被婦人上前打了一巴掌，責怪她為什麼沒有照顧好妹妹。直到在場的目擊者看不下去，出聲勸阻，婦人才作罷但著2名女童離去，過程中仍不斷對2人惡言相向。

這名善良的機車行老闆見狀十分擔心，與朋友悄悄跟隨2名小姊妹返家，卻發現她們的生活條件極為惡劣。他們甚至透過拜訪附近鄰居得知，這對女童的父母因為犯罪在獄中服刑，姊妹倆被自稱是姊妹生父弟弟的男子收留照顧，但是他與妻子對待這對姊妹的方式卻十分惡劣。

有多名鄰居指出，他們時常看到這對夫妻公開虐待這對小姊妹，還要求她們上街去找人兜售柳橙汁，若是沒有賣完就回家，便會遭到這對夫妻的嚴厲毆打。

事後，這位老闆不僅將這段經歷放上網路，還主動向當地警方及政府部門報案，希望能為孩子們爭取權益。邦莫德區警局隨後傳喚了這對夫妻進行訊問，並警告他們停止虐童行為。最終，2名受苦的姐妹已經被安置到祖母家中居住。相關政府部門承諾將持續關心這對小姊妹，為她們持續提供需要的支持和援助。

