泰國暖男勇救5歲溺水女童 意外揭發家庭殘酷虐童案
本月5日是泰國傳統節日「水燈節」，泰國人民會在這天將用芭蕉葉、鮮花、蠟燭和香製作成蓮花狀的水燈放入河水或湖泊中漂流，有些人還會在水燈上放入剪下的指甲、頭髮或硬幣，意味著讓水燈將過去一年的過錯都但走。不過今年水燈節，泰國曼谷的邦莫德區（Bang Mod），一名男子與朋友湊巧在水渠中救起了一名溺水的5歲女童，並因此意外揭發了一起家庭虐童事件。
根據泰媒《Thaiger》報導，這起事件的當事人，是一名在邦莫德區開機車行的年輕老闆，水燈節當天他與朋友一同造訪附近的寺廟，卻意外遇見一名僅有5歲的小女童，冒險爬下運河水渠，儘管這名老闆與友人出聲勸阻，告訴女童這樣很危險，女童仍執著的攀爬在水渠邊緣，想去撿拾水燈上的硬幣，隨即掉入運河中。
幸運的是，這名老闆與朋友一同盯著小女童，因此立刻出手將她救起。受到驚嚇的小女童被救上岸後，渾身濕透地在岸上放聲大哭。哭聲引來了一名婦女，起初圍觀群眾以為她是女童的母親，可她非但沒有安撫哭泣的女童，反而大聲斥責女童，喝令她立刻回家。
此時，在運河的另一頭打撈硬幣的女童姊姊聞聲趕來，要上前關心妹妹，卻被婦人上前打了一巴掌，責怪她為什麼沒有照顧好妹妹。直到在場的目擊者看不下去，出聲勸阻，婦人才作罷但著2名女童離去，過程中仍不斷對2人惡言相向。
這名善良的機車行老闆見狀十分擔心，與朋友悄悄跟隨2名小姊妹返家，卻發現她們的生活條件極為惡劣。他們甚至透過拜訪附近鄰居得知，這對女童的父母因為犯罪在獄中服刑，姊妹倆被自稱是姊妹生父弟弟的男子收留照顧，但是他與妻子對待這對姊妹的方式卻十分惡劣。
有多名鄰居指出，他們時常看到這對夫妻公開虐待這對小姊妹，還要求她們上街去找人兜售柳橙汁，若是沒有賣完就回家，便會遭到這對夫妻的嚴厲毆打。
事後，這位老闆不僅將這段經歷放上網路，還主動向當地警方及政府部門報案，希望能為孩子們爭取權益。邦莫德區警局隨後傳喚了這對夫妻進行訊問，並警告他們停止虐童行為。最終，2名受苦的姐妹已經被安置到祖母家中居住。相關政府部門承諾將持續關心這對小姊妹，為她們持續提供需要的支持和援助。
看更多 CTWANT 文章
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
其他人也在看
女賊潑辣椒粉搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑 超糗畫面全被曝
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這起事件發生於11月3日，整個過程被店內監視器完整拍下。影片中，一名以頭巾遮面的女子偽裝成顧客進入珠寶店，當店主坐在椅子上時，她突然拿出辣椒粉朝對方臉上撒去，企圖讓對方眼睛灼痛無法反抗。沒想到，女子手法不準，未能命中...CTWANT ・ 46 分鐘前
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車EBC東森新聞 ・ 2 小時前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 1 小時前
學生打工會拖垮升學？她親身經驗勸別硬撐 網共鳴：非常認同
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導許多人在學生時期會一邊打工，希望能多賺一點零用錢，不過一名女網友發文直言，不建議學生時期投入打工，認為時間與精...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
佛堂女出納任職3年偽造109張支票 盜領4545萬重判8年
判決指出，王女於107年7月進入正德佛堂擔任行政人員，半年後因熟悉帳務轉任出納，負責保管零用金、記帳及開立應付帳款支票等業務。110年7月至112年9月間，她將保管的空白支票109張據為己有，未經常律法師同意，擅自填載金額與日期，再盜蓋佛堂與負責人印章完成發票行為，背書...CTWANT ・ 37 分鐘前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 30 分鐘前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」 家屬憤怒
金門醫院日前發生嚴重疫苗接種烏龍事件，一名僅1歲1個月大的寶寶前往該院接種流感疫苗第二劑，卻被醫護人員誤打成A型肝炎疫苗，引發家屬極大不滿。院方在門診結束後清點疫苗時發現錯誤，立即通知家屬並道歉，同時向衛生局及疾管署通報。雖然其他醫師表示滿1歲幼兒可接種A肝疫苗，不會對身體造成傷害，但此次事件凸顯醫療程序的嚴重疏失。TVBS新聞網 ・ 30 分鐘前
台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊
台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，自由時報 ・ 6 小時前
液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄
素以極致奢華著稱的沙漠之城杜拜，近日再次以令人咋舌的方式刷新了全球紀錄。當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球史上最貴咖啡，每杯索價高達 980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆國際話題，被譽為咖啡界的「液體黃金」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 49 分鐘前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 28 分鐘前
三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字
社會中心／巫旻璇報導新北市三重區6日發生一起家庭悲劇。60歲陳姓男子疑因母親價值上千萬元的資產信託名單中未包含自己，一怒之下持刀攻擊61歲姊姊與55歲妹妹，導致姊姊不治、妹妹重傷。警方趕抵現場後將陳男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方已向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 1 天前
朴寶劍拍照打卡專區X傳統市場魅力！韓國觀光公社SEVENTOEIGHT表演送機票等大獎
朴寶劍,韓國觀光公社,台北國際旅展,南港展覽館,韓國旅遊,韓流,追星,SEVENTOEIGHT 2025 ITF台北國際旅展11月7日登場，韓國觀光公社11月7日至10日於南港展覽館一館J708韓國館盛大亮相，今年以「韓食與韓流」為主題，打造融合美食、文化與娛樂的沉浸式體驗，更有朴寶劍拍照打卡專區，還有以傳統市場為主題的贈獎區，以及韓國各地域的推廣單位參展，獎品精彩豐富！景點+ ・ 1 天前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 15 小時前
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市EBC東森新聞 ・ 2 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照
五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬自由時報 ・ 2 小時前
彩虹隧道×藍皮火車，說走就走輕鬆半日遊～苗栗功維敘隧道
苗栗真的很適合來一場說走就走的小旅行！這次要帶大家去的，是超夯又免費的景點——「功維敘隧道」。它原本是台鐵舊山線的一部分，因為單線設計，後來被苗南隧道取代，但近年重新整理後，搖身一變成為「彩虹隧道」，整條隧道都閃著七彩燈光，美到像走進童話世界。親子就醬玩 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。中天新聞網 ・ 39 分鐘前
新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。中天新聞網 ・ 4 小時前
賣12歲女兒到東京按摩店接客！泰籍母人在台灣 台警協調送人返國
狠心的母親將未成年女兒推入火坑！一名泰國籍母親今年6月將年僅12歲的女兒帶到日本，將她丟包在東京一家按摩店後離開日本，少女被迫在按摩店接客，直到少女求助整起事件才曝光。泰國警方指出少女母親目前人在台灣台視新聞網 ・ 8 小時前