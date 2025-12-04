泰國暫時鬆綁午後禁酒令 試辦半年盼成振興經濟措施

BBC報導，為了促進旅遊與經濟發展，泰國3日宣布暫時放寬已實施多年的午後禁酒令，允許店家、酒類商店與其他獲得許可牌照的場所，在每日下午2時至5時販售酒精飲料，新規預計將試行6個月，正好趕上即將到來的聖誕節與新年假期等旅遊旺季。

《獨立報》（The Independent）指出，人口組成以佛教徒為大宗的泰國，禁酒令最早源自於1972年，當時主要是為了防止公務員在工作時間飲酒。而在新制公布前，泰國原本現行的禁酒令為，每日午夜至上午11時與下午2時至5時期間，禁止販售酒精飲料，違者將面臨最高1萬泰銖（約台幣9800元）罰款。

廣告 廣告

不過在旅遊與飯店業的抗議下，泰國國家酒精政策委員會決定暫時取消下午的禁酒時段，讓商家可從上午11時起開始銷售酒類至午夜。委員會將在下午飲酒時段解禁期間觀察新規影響，例如監測道路交通事故、住院人數和整體消費情況變化等，作為未來是否永久解禁依據。

今年9月上任的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也承諾，將以此作為推動振興經濟的措施之一，吸引遊客。泰國公共衛生部長帕塔納（Pattana Promphat）也在2日的《王室公報》（Royal Gazette）中表示，新措施「符合當前情勢」。

BBC指出，世界衛生組織（WHO）數據顯示，泰國是亞洲酒精飲料消費最高的國家之一，同時也以夜生活聞名，但旅客卻深受禁酒令的困擾。泰國上月曾修正禁酒令規定，未來開罰對象將從違規販售的業者，擴大至未遵守禁令的消費者。