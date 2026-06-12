泰國曼谷地方選舉──沒有政黨忠誠的政治家族（2之2）
洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員
2026年5月28日筆者到泰國國會訪問人民黨曼谷市第24選區眾議員「納帕．吉達皮南甘達（ณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา）」時，他就有提到這些長期耕耘曼谷各地區的地方政治家族實力相當強，而且選民的忠誠度也很高」。所以對人民黨而言這次的選戰真的是相當艱辛，不僅曼谷市長很難，連市議員其實也很困難。因此今年二月勝選的33位人民黨眾議員在本次市議員選舉當中也要扮演母雞帶小雞的角色，同時也要讓曼谷的選民知道選擇人民黨的市議員團隊能帶來什麼效果。
在5月2日本屆選舉開跑之初時，現任市長查察就有表態不支持任何市議員候選人，但實際上有兩個陣營都是站在支持查察的立場，之所以會分成兩個陣營是因為原本為泰黨在4月20日由黨魁朱拉蓬宣布，本次市議員選舉為泰黨將不推派候選人，但隨著他信獲得假釋出獄之後，為泰黨的策略也出現轉變，一群為泰黨曼谷地方層級成員於5月25日宣布將以「為泰 Life 下場努力」名義組成團隊參加本屆選舉，因此才造成原本可能要參加「工作者團隊」的為泰黨候選人改以為泰黨名義參選，這也使得力挺查察的陣營一分為二。
四、 工作者團隊的地方政治家族
1.「帕世乍能區（ภาษีเจริญ）」的「空武提班雅家族（คงวุฒิปัญญา）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年36歲，準備競選連任的「吉．空武提班雅先生（กฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา）」，他父母親都是為泰黨的資深幹部，同時也是帕世乍能區的前眾議員，是典型的一人當選全家服務路線，由於上次已經成功選上，因此本次連任的機會也相當高。
2.「挽汶區（บางบอน）」的「曼席里家族（ม่วงศิริ）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年50歲，準備競選第三屆連任的「納隆薩．曼席里（ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ）」，在上一屆選舉的時候他是以民主黨名義參選選上，，後來於2025年加入為泰黨，但本次參選以工作者團隊名義。他的父親也曾經擔任過兩屆曼谷市議員，其家族勢力不僅有挽汶區，在挽坤天區也有家族成員從政，是目前曼谷市少數能同時稱霸多區的地方政治家族。
3.「挽坤天區（บางขุนเทียน）」的「曼席里家族（ม่วงศิริ）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年51歲，準備競選第三屆連任的「沙拉．曼席里（สารัช ม่วงศิริ）」，他的爸爸跟弟弟都是前任曼谷市眾議員，是招披耶河西岸最強的地方政治家族。上一屆選舉以民主黨名義參選選上，後來跟著納隆薩一起加入為泰黨，基於為泰黨黨魁宣布不推派候選人，因此加入「工作者團隊」，可以說曼席里家族是目前工作者團隊當中最重要的根基，即便其他區的民調支持率不高，但至少曼席里家族的區域是相對穩定的。
五、 為泰黨的地方政治家族
1.「廊鑒區（หนองแขม）」的「尤班隆家族（อยู่บำรุง）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年63歲，準備競選第七屆連任的「納瓦拉．尤班隆（นวรัตน์ อยู่บำรุง）」是目前曼谷市市議員當中最資深的議員之一。而他的哥哥「差林·育班隆（เฉลิม อยู่บำรุง）」是曾經連霸六屆曼谷眾議員，以及四屆政黨不分區眾議員的為泰黨資深大佬，並曾任英拉政府的副總理以及為泰黨黨團領袖等重要職務。兄弟兩人負責不同層級的服務，哥哥在中央，弟弟在地方，是相當典型的全包型地方政治家族，也是目前為泰黨在曼谷市議員選戰當中最穩定的區域。
2.「宗通區（จอมทอง）」的「威拉軍順通家族（วีรกุลสุนทร）」是：原本是全國型地方政治家族，近年來才慢慢轉變成基層型，本次推派的候選人是現年71歲，準備競選第七屆連任的「素提柴．威拉軍順通（สุทธิชัย วีรกุลสุนทร）」，人稱「百萬哥（เฮียล้าน）」的他曾擔任過曼谷市議會議長，也是目前曼谷市議員會資深的議員之一，在此之前曾加入過目前泰國政壇上的所有光譜陣營，包含：泰愛泰黨、民主黨與前進黨，2022年才加入為泰黨。他的太太也曾經以民主黨名義當選曼谷市宗通區的眾議員兩屆，夫妻兩人算是夫唱婦俗的穿梭在各政黨之間。
3.「空三華區（คลองสามวา）」的「黃薩家族（ห่วงทรัพย์）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年38歲，要競選第三屆連任的「那勒南蒙．黃薩女士（นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์）」，她的叔叔吉拉育·黃薩（จิรายุ ห่วงทรัพย์），是泰國資深媒體人，並曾以為泰黨名義勝選兩屆空三華區曼谷市眾議員。雖然那勒南蒙是年輕世代，但她在2022年首次出戰空三華區市議員選舉時，就成功打敗民主黨的候選人，成功終結民主黨在此區長達20年的優勢地位，因此目前那勒南蒙仍然是空三華區勝選機率最高的候選人。
4.「民武里區（มีนบุรี）」的「明柴南家族（มีนชัยอนันต์）」是全包型地方政治家族，從他信建立的泰愛泰黨到為泰黨年代都是紅營的忠實樁腳。本次推派的候選人是現年63歲，要競選第六屆連任的「威拉．明柴南先生（วิรัตน์ มีนชัยอนันต์）」，他曾擔任曼谷市議會議長，他的叔父、哥哥以及姪子都是在泰國政壇與商界相當有名望的人物，因此他才能長年穩坐民武里區的市議員寶座。
5.「律實區（ดุสิต）」的「林比柴家族（ลิมปิชัย）」是基層型地方政治家族，本次推派的候選人是現年76歲，準備競選第六屆連任的「席里彭．林比柴先生（ศิริพงษ์ ลิมปิชัย）」，身為曼谷市皇宮區、國會等重要政府機構區域的市議員，席里彭本身是一位相當低調的資深市議員，但卻相當受到在地選民支持，是目前勝選機率相當高的候選人。
六、 總結
從曼谷市長與市議員選舉的發展歷史來看，曼谷選民基本上都會隨著時事與潮流改變投票行為；從最初擁有優勢的是民主黨，後來隨著為泰黨崛起與執政之後，部分區域才逐漸成為為泰黨的地盤，而在2023年橘營第二代政黨—前進黨成為國會最大黨之後，曼谷各區才逐漸轉變成前進黨/人民黨的地盤。
因此，今年2026年的曼谷市長與市議員選舉才會如此激烈，因為此戰也象徵著曼谷選民對人民黨的期盼，畢竟從歷史發展與選民投票行為的角度來看，只要人民黨能拿下曼谷市多數市議員席次並妥善經營的話，往後的十年到二十年曼谷都能成為人民黨的基本盤，如同之前的民主黨時代與為泰黨時代那樣，而這也就是為何人民黨明知此次市長選舉很難贏過現任市長查察，但也要全力一拼的原因。不過隨著近期各方勢力爆料查察市政府內的貪污與性騷擾問題之後，察查還能否持續保持優勢仍需繼續觀察，畢竟不到開票日也沒人能知道結果是如何。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
泰國「陸橋計畫」──中國、新加坡與地方政治家族之間的糾葛（2之1）
泰國「陸橋計畫」──中國、新加坡與地方政治家族之間的糾葛（2之2）
泰國曼谷地方選舉──沒有政黨忠誠的政治家族（2之1）
宣布懷雙胞胎1個月！愷樂秀超大孕肚照哀嘆「已經胖7公斤」 1神體質網友讚嘆
其他人也在看
酸爆民進黨！殷瑋合體太座「殷葉答」 網歪樓讚：殷太好漂亮
綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，近日民進黨和其側翼猛打「殷瑋答」，指蔣萬安備詢時看平板，其實都是市府發言人殷瑋在答詢。面對民進黨和綠營側翼的攻擊，殷瑋也正面迎擊，在其YT頻道開設「殷瑋答」節目，昨特別邀請太太葉乃瑜來當來賓，節目叫「殷葉答」，引發網友討論，許多網友更大讚殷太好漂亮。
蔣萬安突喊廢監察院「背後有高人」？沈富雄眼睛一亮、林濁水要民進黨做一事
監察院現任監察委員（監委）任期將於7月31日屆滿，副總統蕭美琴11日公布29名監委提名人選，名單中包含前國民黨立委廖婉汝，以及被視為「侯家軍」的前新北市副市長謝政達，藍營是否「放行」引發討論；但台北市長蔣萬安12日在臉書開出第一槍，呼籲在野否決名單。對此，前立委沈富雄12日在《少康戰情室》節目中分析，蔣萬安背後可能有高人指點，若真如此，應予以重用。2「自己人......
藍白蠻橫強過「高虹安條款」！黃國昌竟跳腳罵民進黨「混淆視聽」
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（13）日回應，修法是基於保證人民的參政權，以及比例原則下所推動的必要改革，民進黨刻意冠上高虹安條款，對新竹市長高虹安非常不公平。台灣民眾黨創黨主席柯文哲則認為，提案符合邏輯。
鄭麗文訪美吃癟！學者酸「酒喝太多」妄想親中又親美：看破手腳
國民黨主席鄭麗文訪美期間，原訂拜會白宮國安會官員卻遭取消，經濟學家吳嘉隆對此重砲批評。吳嘉隆指出，鄭麗文企圖同時親共又親美，甚至想藉此拉抬2028總統大選身價，結果被美方視為「中共在台代理人」而自取其辱。他強調在美中對抗下，政治人物應堅定捍衛台灣利益，否則難獲美方信任。此事件不僅引發外交立場質疑，更可能衝擊國民黨在選民心中的認同感。
太誇張！北捷「這車站」驚傳安檢沒過還想通車 沈伯洋1成語示警
即時中心／熊家瑜、彭雨桐報導台北捷運信義線東延段「廣慈奉天宮站」原預計於6月底通車，但近日爆出車站、尾軌都還沒通過消防安檢，且路面還在開挖尚未完工，就要求交通部同意履勘，結果遭一口回絕，要求台北市捷運局、交通局先完成消防安檢和道路復原後，再來報履勘申請。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（13）日表示，任何事情都應該「慎終如始」，如果現在急著剪綵，將來的安全問題仍然是由市民承擔。
何篤霖主持24年被一通電話換掉！康康不忍發聲了 鬆口「合約內幕」
主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，以及節目班底吳俊宏、陳怡婷、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳申梅、沈建豪等深入萬華街頭，即使天空不作美，仍澆不息藝人的活力與熱情。蔡維歆
「武安侯」確定參加海峽論壇！張凌赫料出席開幕式文藝活動
大陸男神張凌赫憑藉夯劇《逐玉》在台擄獲大批粉絲，陸網昨日瘋傳他將出席海峽論壇，還被拍到深夜抵達廈門，今日上午福建台辦證實張凌赫將參加第十八屆海峽論壇相關活動。
民進黨澎湖布局底定？陳光復妻吳淑瑾「代夫出征」：下週三接受徵召
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導澎湖縣長陳光復因重摔受傷，難以參選連任，外界矚目是否由其妻吳淑瑾「代夫出征」。吳淑瑾今（13）日鬆口「準備好了」，待...
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
鄭麗文訪美驚見中國黑幫控場？媒體人：背後真正的老大是誰？
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文率團訪美，在美東時間8日出席亞洲協會座談時，遭反共的旅美中國人當眾開轟「擁抱共產黨」。據網紅「八炯」溫子渝曝光的影片畫面，該名抗議人士被趕出場後，竟在門口被疑似中國黑幫成員逼近恐嚇威脅，引發全網譁然。對此，資深媒體人康仁俊表示，當這些放話的東西越來越多，國民黨又都不敢回應，只會讓外界更加質疑鄭麗文的言論，「是她自主意識要講的嗎」，還是「後面有人」逼迫她出來發言。
澎湖東引指揮部驚傳軍官自傷！同袍緊急CPR搶命 醫療專機清晨送三總
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國軍外島今（13）日凌晨傳出疑似輕生事件。陸軍東引地區指揮部一名黃姓軍官在營區內疑自傷，同袍發現異狀後立即通報並展開...
李傅中武涉詐千萬交保棄連任！國民黨徵召女兒李傅鈺婷參選北市議員
連任四屆的山地原住民國民黨北市議員李傅中武涉詐助理費逾千萬，今年3月以五百萬元交保，同月黨內市議員登記領表，李傅中武到截止時間仍缺席領表，如今是否連任答案揭曉，國民黨台北市黨部今（13）日宣布徵召李傅鈺婷參選第15屆台北市議員山地原住民席次，而李傅鈺婷就是李傅中武的女兒。
中臺灣穆斯林觀光嘉年華盛大登場 半山夢工廠化身異國文化交流平台
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「中臺灣穆斯林觀光嘉年華」13日在
民調落後賴瑞隆17.8% 柯競辦回應了
柯競辦表示，各種民意調查都會作為重要參考，將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同。柯競辦提到，日前TVBS民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6%，綠營人士群起猛攻、質疑公正性，並批評這是「自產自銷」。但陳致中今年5月曾在個人臉書發文，公開表態陪同「未來市長」賴瑞...
川普80歲生日許願「世界和平」認真的？伊朗外長：美伊和平備忘錄最快明天簽署
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導美國總統川普14日將迎來80歲生日，川普公開表示生日願望是「世界和平」，如今美伊和平談判也傳出突破。伊朗外交部長阿拉奇...
腎病用藥「克裏美淨」製程酒精超標！食藥署急回收138萬錠
又有藥品回收訊息。衛福部食藥署發布回收警訊，針對慢性腎臟病患者用於協助排除尿毒的「"吳羽"克裏美淨速崩錠500毫克」，原廠通知製程中殘留溶劑（乙醇）檢驗方法有偏差，部分批號可能有酒精殘留含量超出規格情形，啟動預防性回收，影響共計2批號、售出138萬餘錠。（記者：簡浩正）
史瓦帝尼有意與大陸建交？林佳龍曝真相：只是學者意見 史王年底來台
我非洲唯一友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）被媒體披露有意改變外交政策，推動與中國大陸建交。外交部長林佳龍12日澄清，相關說法源自學術場合中少數與會者的個人觀點，並非史瓦帝尼政府立場，台史關係並未受到影響。他並進一步透露，史王恩史瓦帝三世年底將受邀訪台。
高雄岡山本州工業區大火 市府重罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。 廢棄物處理廠陷入火海，甚至連水溝蓋都竄出火焰。（圖／翻攝畫面） 火舌烈焰狂燒，整座工廠陷入火海，把天空染成一片橘紅，伴隨連續巨大爆炸聲，火勢實在猛烈，甚至連水溝蓋都竄出火焰，場面嚇人，消防隊獲報，出動大批人力，甚至派出4部消防機器人，前往搶救。 高雄市消防局長王志平說：「科技裝備器材，包括無人機，還有消防機器人，現在都已經佈在火場四個面，用化學泡沫盡快來撲滅火勢。」 12日晚間7點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠，倉庫區突然起火燃燒，由於裡面囤放有許多廢油、大量二手太空袋及一些化學物品，大火一發不可收拾，高雄市長陳其邁也第一時間到場關心。 高雄市長陳其邁到場關心，針對造成空污部分，環保局也對業者祭出重罰。（圖／民視新聞） 高雄市長陳其邁表示：「目前測量的數字，並未測到有所謂的毒性化學物質，不過空污法的部分，高雄市環保局給予最高罰鍰500萬元，並立即勒令停工。」 大火燒不停，甚至好幾公里外都能看見火煙，產生大量明顯粒狀污染物，據了解，這間廢棄物處理廠從2008年至今，有超過15次被裁罰的紀錄，這次疑似倉庫管理不當，引發燃燒，幸好沒有人員受傷受困，不過環保局到場監測，依違反空污法，裁處最高罰鍰500萬元之外，也勒令停工。 原文出處：高雄岡山本州工業區大火 市府重罰500萬+勒令停工 更多民視新聞報導驚悚！台中神岡爆嚴重工安意外 1工廠作業員遭機台夾傷頭不治高雄岡山晚間爆巨響！廢金屬廠全面燃燒 陳其邁到場關心救災進度阿蘇火山奪3命！日方斥資4.4億打撈直升機殘骸 2台人遺體有望運出
台男泰國失蹤！遭詐又被運將丟包崩潰消失 友求救尋人
台男泰國失蹤！遭詐又被運將丟包崩潰消失 友求救尋人
王必勝甩肉16公斤未復胖！拒藥物靠飲食運動雙管齊下
前衛福部次長王必勝在卸任公職後，以純粹調整飲食與生活習慣的方式，於半年多內成功減去16公斤，且維持逾一年未見復胖。他昨（12）日發文，進一步公開第二階段的減重做法，同時透露自身已脫離糖尿病前期，連降血壓藥物也一併停用。