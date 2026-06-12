泰國曼谷地方選舉──沒有政黨忠誠的政治家族（2之2）

從曼谷市長與市議員選舉的發展歷史來看，選民基本上都會隨著時事與潮流改變投票行為，圖為曼谷市長人民黨候選人柴瓦博士，日前參加曼谷同志驕傲月活動。圖翻攝 Chaiwat Sathawornwichit臉書

洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、台泰交流協會創會秘書長暨理事、台灣自由選舉觀察協會研究員

2026年5月28日筆者到泰國國會訪問人民黨曼谷市第24選區眾議員「納帕．吉達皮南甘達（ณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา）」時，他就有提到這些長期耕耘曼谷各地區的地方政治家族實力相當強，而且選民的忠誠度也很高」。所以對人民黨而言這次的選戰真的是相當艱辛，不僅曼谷市長很難，連市議員其實也很困難。因此今年二月勝選的33位人民黨眾議員在本次市議員選舉當中也要扮演母雞帶小雞的角色，同時也要讓曼谷的選民知道選擇人民黨的市議員團隊能帶來什麼效果。

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在5月2日本屆選舉開跑之初時，現任市長查察就有表態不支持任何市議員候選人，但實際上有兩個陣營都是站在支持查察的立場，之所以會分成兩個陣營是因為原本為泰黨在4月20日由黨魁朱拉蓬宣布，本次市議員選舉為泰黨將不推派候選人，但隨著他信獲得假釋出獄之後，為泰黨的策略也出現轉變，一群為泰黨曼谷地方層級成員於5月25日宣布將以「為泰 Life 下場努力」名義組成團隊參加本屆選舉，因此才造成原本可能要參加「工作者團隊」的為泰黨候選人改以為泰黨名義參選，這也使得力挺查察的陣營一分為二。

四、 工作者團隊的地方政治家族

1.「帕世乍能區（ภาษีเจริญ）」的「空武提班雅家族（คงวุฒิปัญญา）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年36歲，準備競選連任的「吉．空武提班雅先生（กฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา）」，他父母親都是為泰黨的資深幹部，同時也是帕世乍能區的前眾議員，是典型的一人當選全家服務路線，由於上次已經成功選上，因此本次連任的機會也相當高。

2.「挽汶區（บางบอน）」的「曼席里家族（ม่วงศิริ）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年50歲，準備競選第三屆連任的「納隆薩．曼席里（ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ）」，在上一屆選舉的時候他是以民主黨名義參選選上，，後來於2025年加入為泰黨，但本次參選以工作者團隊名義。他的父親也曾經擔任過兩屆曼谷市議員，其家族勢力不僅有挽汶區，在挽坤天區也有家族成員從政，是目前曼谷市少數能同時稱霸多區的地方政治家族。

3.「挽坤天區（บางขุนเทียน）」的「曼席里家族（ม่วงศิริ）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年51歲，準備競選第三屆連任的「沙拉．曼席里（สารัช ม่วงศิริ）」，他的爸爸跟弟弟都是前任曼谷市眾議員，是招披耶河西岸最強的地方政治家族。上一屆選舉以民主黨名義參選選上，後來跟著納隆薩一起加入為泰黨，基於為泰黨黨魁宣布不推派候選人，因此加入「工作者團隊」，可以說曼席里家族是目前工作者團隊當中最重要的根基，即便其他區的民調支持率不高，但至少曼席里家族的區域是相對穩定的。

五、 為泰黨的地方政治家族

1.「廊鑒區（หนองแขม）」的「尤班隆家族（อยู่บำรุง）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年63歲，準備競選第七屆連任的「納瓦拉．尤班隆（นวรัตน์ อยู่บำรุง）」是目前曼谷市市議員當中最資深的議員之一。而他的哥哥「差林·育班隆（เฉลิม อยู่บำรุง）」是曾經連霸六屆曼谷眾議員，以及四屆政黨不分區眾議員的為泰黨資深大佬，並曾任英拉政府的副總理以及為泰黨黨團領袖等重要職務。兄弟兩人負責不同層級的服務，哥哥在中央，弟弟在地方，是相當典型的全包型地方政治家族，也是目前為泰黨在曼谷市議員選戰當中最穩定的區域。

2.「宗通區（จอมทอง）」的「威拉軍順通家族（วีรกุลสุนทร）」是：原本是全國型地方政治家族，近年來才慢慢轉變成基層型，本次推派的候選人是現年71歲，準備競選第七屆連任的「素提柴．威拉軍順通（สุทธิชัย วีรกุลสุนทร）」，人稱「百萬哥（เฮียล้าน）」的他曾擔任過曼谷市議會議長，也是目前曼谷市議員會資深的議員之一，在此之前曾加入過目前泰國政壇上的所有光譜陣營，包含：泰愛泰黨、民主黨與前進黨，2022年才加入為泰黨。他的太太也曾經以民主黨名義當選曼谷市宗通區的眾議員兩屆，夫妻兩人算是夫唱婦俗的穿梭在各政黨之間。

3.「空三華區（คลองสามวา）」的「黃薩家族（ห่วงทรัพย์）」是全包型地方政治家族，本次推派的候選人是現年38歲，要競選第三屆連任的「那勒南蒙．黃薩女士（นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์）」，她的叔叔吉拉育·黃薩（จิรายุ ห่วงทรัพย์），是泰國資深媒體人，並曾以為泰黨名義勝選兩屆空三華區曼谷市眾議員。雖然那勒南蒙是年輕世代，但她在2022年首次出戰空三華區市議員選舉時，就成功打敗民主黨的候選人，成功終結民主黨在此區長達20年的優勢地位，因此目前那勒南蒙仍然是空三華區勝選機率最高的候選人。

4.「民武里區（มีนบุรี）」的「明柴南家族（มีนชัยอนันต์）」是全包型地方政治家族，從他信建立的泰愛泰黨到為泰黨年代都是紅營的忠實樁腳。本次推派的候選人是現年63歲，要競選第六屆連任的「威拉．明柴南先生（วิรัตน์ มีนชัยอนันต์）」，他曾擔任曼谷市議會議長，他的叔父、哥哥以及姪子都是在泰國政壇與商界相當有名望的人物，因此他才能長年穩坐民武里區的市議員寶座。

5.「律實區（ดุสิต）」的「林比柴家族（ลิมปิชัย）」是基層型地方政治家族，本次推派的候選人是現年76歲，準備競選第六屆連任的「席里彭．林比柴先生（ศิริพงษ์ ลิมปิชัย）」，身為曼谷市皇宮區、國會等重要政府機構區域的市議員，席里彭本身是一位相當低調的資深市議員，但卻相當受到在地選民支持，是目前勝選機率相當高的候選人。

六、 總結

從曼谷市長與市議員選舉的發展歷史來看，曼谷選民基本上都會隨著時事與潮流改變投票行為；從最初擁有優勢的是民主黨，後來隨著為泰黨崛起與執政之後，部分區域才逐漸成為為泰黨的地盤，而在2023年橘營第二代政黨—前進黨成為國會最大黨之後，曼谷各區才逐漸轉變成前進黨/人民黨的地盤。

因此，今年2026年的曼谷市長與市議員選舉才會如此激烈，因為此戰也象徵著曼谷選民對人民黨的期盼，畢竟從歷史發展與選民投票行為的角度來看，只要人民黨能拿下曼谷市多數市議員席次並妥善經營的話，往後的十年到二十年曼谷都能成為人民黨的基本盤，如同之前的民主黨時代與為泰黨時代那樣，而這也就是為何人民黨明知此次市長選舉很難贏過現任市長查察，但也要全力一拼的原因。不過隨著近期各方勢力爆料查察市政府內的貪污與性騷擾問題之後，察查還能否持續保持優勢仍需繼續觀察，畢竟不到開票日也沒人能知道結果是如何。

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