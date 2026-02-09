泰國會選舉看守總理阿努廷勝出！保守派「泰自豪黨」拿下近200席

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／達志／美聯社）

泰國最新1場國會選舉，最終由看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的保守派「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party），憑藉「穩定優先」的競選主軸成功勝出。

據《南華早報》援引《泰國第三電視台》（Channel 3）彙整各政黨的回報結果推估，泰自豪黨可望拿下近200席，遠高於進步派「人民黨」（People’s Party）略高於100席的表現，遭監禁的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）所屬的「為泰黨」（Pheu Thai）則退居第3。

阿努廷在泰國首都曼谷（Bangkok）的黨部宣稱勝利屬於全體泰國人民，並強調選後應以國家利益為重，放下競選期間的對立。若最終席次逼近200席，將幾乎是該黨2023年選舉席次的3倍，象徵其從區域勢力蛻變為全國性政治力量。

未來數日，泰自豪黨勢必與小黨協商，跨越500席下議院中251席的執政門檻，並可能組成泰國3年內第4屆政府。

人民黨領袖納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）承認敗選，呼籲支持者持續監督權力。這個以青年為主體、由38歲前科技高層納塔蓬領軍的政黨，曾以前身「前進黨」（Move Forward Party）於2023年勝選，卻因試圖改革王室誹謗法而遭解散，領導層被禁止從政。

該事件凸顯了泰國未經選舉的機構與司法體系在該國政壇中扮演的關鍵角色，這些機構長期以來不斷試圖協助保守派重新掌權。

與此同時，1項關於是否改革2017年軍方主導憲法的公投正在進行，該憲法被批評賦予法院與機構推翻民選授權的制度性權力，其結果仍待揭曉。

泰自豪黨的勝利亦與民族主義情緒高漲密切相關。去年下半年與柬埔寨的邊境衝突，使邊境地區選民更加重視領土完整與國家主權議題。阿努廷結盟各地「大家族」（baan yai）政治勢力，在東北部133席選區橫掃對手；相對地，曼谷仍由人民黨掌握，映照泰國城鄉與世代上的政治傾向分裂。

在經濟層面，泰國今年成長率僅預估1.8%至2%，落後印尼與越南。59歲、建築業世家出身的阿努廷誓言終結「亞洲病夫」的標籤。然而批評者指出，他曾在前將軍帕拉育（Prayuth Chan-ocha）政府任職，而帕拉育時代便是過去10年國家經濟停滯與政治僵局的元凶。

與此同時，對為泰黨而言，此役堪稱歷史性挫敗，其東北票倉嚴重流失，欽那瓦家族目前更是陷入泥淖。不僅戴克辛本人身現囹圄；其前總理胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）流亡海外，同為前總理的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）亦面臨法律挑戰。

專家指出，戴克辛如何在獄中運籌帷幄，可能取決於其法律處境。其姪子、政治新人學者翁薩瓦（Yodchanan Wongsawat），則在本次選舉中承擔家族意志。

