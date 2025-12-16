泰國東運金牌破130面！藤球居榜首、舉重破紀錄、10歲滑板新星齊發光

【看見泰國 VisionThai】泰國代表團在第33屆東南亞運動會(SEA Games)的金牌數突破130面，整體戰績持續領先，即便男子藤球隊爆冷吞敗，仍無損泰國朝向重奪總冠軍寶座的目標邁進。泰國代表隊在單日就豪取35面金牌，成為本屆賽會的關鍵轉捩點。

在傳統強項藤球項目上，泰國與馬來西亞長年競爭激烈，本屆卻出現戲劇性變化，馬來西亞在男子賽事中擊敗泰國，終結泰國在東運會19屆不敗的紀錄。不過，泰國女子藤球隊則展現穩定實力，擊敗越南後收下隊史第七座東運女子藤球冠軍，延續在女子項目的統治地位。

廣告 廣告

舉重方面，泰國選手威拉蓬·維楚瑪(Weeraphon Wichuma)在男子71公斤級寫下亮眼表現，以總和347公斤的成績打破世界紀錄，奪下金牌。他賽後表示，對能刷新世界紀錄感到相當滿意，未來希望在抓舉或挺舉上挑戰突破200公斤。男子65公斤級選手帕沙蓬·通素(Patsaphong Thongsuk)同樣表現出色，成功為泰國再添一面舉重金牌。

泰國選手威拉蓬·維楚瑪(Weeraphon Wichuma)成績打破世界紀錄，奪下金牌。（來源：網路合圖）

選手帕沙蓬·通素(Patsaphong Thongsuk)也為泰國再添一面舉重金牌（來源：網路合圖）

泰國在新興項目Baseball5同樣有亮眼首秀。泰國隊在本屆東運首次參賽便一路闖進決賽，最終擊敗印尼奪冠，被視為推動Baseball5在泰國發展的重要里程碑。賽會中也多次強調，Baseball5門檻較低、場地需求較小，有機會在校園與社區快速普及。

高爾夫則由泰國選手全面主導，在芭達雅暹羅鄉村俱樂部(Siam Country Club Pattaya)進行的賽事中，泰國隊包辦男女個人與團體全部四座冠軍，創下近十年來首見的「全清盤」戰績。男子個人由蓬薩帕·勞帕迪(Pongsapak Laopakdee)領軍奪金，女子組也由泰國球員囊括前段名次，團體賽成績同樣反映出主場優勢與整體培訓成果。

其他項目同樣傳回捷報。資深馬術選手查勒姆詹·育維利亞帕尼(Chalermcharn Yotviriyapanit)協助泰國在混合團體盛裝舞步(Mixed Team Dressage)重新奪金，距離上一次奪冠已相隔約30年，象徵泰國馬術在區域舞台上的再起。自由車選手朱塔蒂普·馬尼潘(Jutatip Maneephan)則持續在公路繞圈賽女子組稱霸，延續個人多項賽事的穩定表現。

水上與極限運動也成為泰國奪金重點。泰國水上摩托(Jet Ski)選手在本屆賽會中拿下六個項目中的五面金牌，展現技術與經驗優勢。年僅10歲的小將Chunkao「Mini」Udomphen則在女子街式滑板(street skateboarding)項目奪冠，成為東運最受矚目的新星之一。

女子街式滑板由年僅10歲的Chunkao「Mini」Udomphen奪冠！（來源：Thai PBS）

泰國帆船隊與女子桌球隊同樣傳回奪金佳音，女子排球隊則順利挺進決賽，延續在區域賽場的高話題度與競爭力。截至目前為止，泰國以130面金牌穩居獎牌榜首位，遙遙領先排在第二的印尼(39面金牌)。對泰國體壇與東運代表團而言，本屆賽會不僅有多項紀錄被改寫，也為新興項目與新生代選手打開更大曝光空間，進一步鞏固其在東南亞體育版圖中的領先地位。

核稿:陳韋如

封面來源：網路合圖