泰國柬埔寨宣布停火 將赴中國繼續談判
（德國之聲中文網）連續交戰三星期後，泰國和柬埔寨就立即停火達成了共識。兩國國防部長12月27日在一個邊境檢查站共同簽署了停火協議。根據聯合聲明，兩國同意維持當前的軍隊部署、不再進行任何其他調動。東盟觀察團將對停火協議的執行進行監督。兩國陸軍參謀長以及防長之間將保持直接溝通。
此前幾天，泰國和柬埔寨就邊境問題展開了密集磋商。
這兩個相鄰的東南亞國家幾十年來一直在為邊界劃分問題爭吵不休。今年7月，兩國在邊境地區發生激烈交火，不過在短短幾天後就在美國、馬來西亞參與的斡旋下達成了停火協議，並且在10月就從前線撤出重武器、共同開始掃雷行動達成了共識。不過，兩國在11月又中斷了停火，更是在12月7日後升級了沖突。
這場為期約3星期的沖突造成了雙方至少101人死亡、50萬民眾流離失所。雙方的停火協議還規定了讓流離失所民眾返鄉事宜，並約定如果停火能維持72小時，泰方就釋放7月以來一直被扣押的18名柬埔寨士兵。此外，協議也強調“雙方同意不散布虛假信息或假新聞”。兩國還表示將“合作打擊跨國犯罪”。這主要指的是有組織犯罪集團實施的電信詐騙，這些詐騙每年在全球範圍內騙取受害者數十億美元。柬埔寨是此類犯罪活動的中心之一。
即將召開泰、柬、中三方會談
此次停火，中國方面發揮了關鍵斡旋作用。中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍此前幾天密集會見柬埔寨首相、泰國總理以及兩國防長，並且和東盟輪值主席國馬來西亞保持協調，後者也在吉隆坡主持了泰柬之間的磋商會議。在協議簽署後，兩國外交部長將在12月28日、29日前往中國雲南省共同會晤中國外長王毅，召開“柬泰當前局勢三方會議”。
中國官方在此次停火協議達成後暫未進行表態。東盟輪值主席國馬來西亞的總理安瓦爾·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)則表示，停火並凍結軍隊部署的決定“體現了雙方的共識，即保持克制是必要的，尤其為了平民的利益”。
殖民時代後遺症
泰國與柬埔寨之間的邊境爭端由來已久，可溯源到19世紀的法國殖民時期。當時作為柬埔寨殖民宗主國的法國隨意在地圖上涂改邊界，泰國方面在沒有注意到地圖被動了手腳的情況下倉促簽署劃界協議，為日後的沖突埋下了禍根。如今，兩國之間的邊境爭端也受到國內政治利益和日益高漲的民族主義情緒的驅動。雙方政客都利用這場沖突來鞏固自身的支持。
沖突的核心是柏威夏寺，這座寺廟的歷史可以追溯到一千年前的高棉帝國時期。盡管國際法院於1962年裁定該寺廟屬於柬埔寨，但沖突仍在繼續。泰國一再聲稱對該寺廟及其周邊邊境地區擁有主權。柬埔寨2008年成功地將柏威夏寺申報為聯合國世界文化遺產，並獲得了泰國方面的簽字認可，但是事後卻在泰國國內引發廣泛抗議，泰國外長更是引咎辭職。
