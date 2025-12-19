泰國柬埔寨軍事衝突 合庫在柬埔寨有多家分行恐受影響

合作金庫銀行是國內在柬埔寨設立最多據點的銀行，在這一波泰柬軍事衝突中，業務恐受到影響。（圖片來源／泰國皇家空軍）

泰國與柬埔寨經東盟與美國調停簽署和平文件後，時隔不足兩月戰火再度點燃，12月7日兩國邊界衝突爆發，雙方均指責對方挑起衝突，聲稱是出於自衛，並互相指責對方襲擊平民。

泰國轟炸柬埔寨賭場，對當地經濟造成重創

但自12月7日以來，戰鬥每天都在繼續，曼谷方面否認川普關於停火的說法。面對內憂外患的動蕩局勢，泰國議會提前宣布解散，但柬埔寨這邊經濟情況也遭受重大打擊，尤其地下經濟樞紐的賭場，在這一波衝突中遭到泰國派空軍轟炸。

泰國皇家陸軍18日證實，截至本月14日，軍方已摧毀柬埔寨境內超過6棟被跨國詐騙網絡當作據點的建築物，包括長期鎖定詐騙美國公民在內眾多受害者的賭場與飯店。而柬埔寨國防部也聲明，泰國部隊18日上午約11時在班提米安夏省（Banteay Meanchey Province）巴比市區投下兩枚炸彈。巴比為人氣旺盛的賭場重鎮，吸引眾多泰國賭客前往。

國內金控中合作金庫銀行是在柬埔寨設分行規模最大一家，2013年起開始進駐，其「金邊分行」及多個支行，主要據點包含金邊市的市中心支行、德他拉支行 （Tuek Thla）、菩森芷支行 （Pur Senchey）、永盛支行 （Veng Sreng）、堆谷支行 （Tuol Kouk），以及位於暹粒的暹粒支行 （Siem Reap）和位於西哈努克的西哈努克支行 （Sihanouk Ville），2024年報內報導，在柬埔寨共有8家據點。

2013年，合作金庫銀行就進駐柬埔寨

台灣銀行去柬埔寨，當然是為了台商，台商進入柬埔寨市場已經有三、四十年歷史，合庫銀行到當地，提供台商「土親人親」的服務，非常受到倚重。

在柬埔寨投資的台灣人，也有曾因詐貸案被起訴的江欽良，他在柬埔寨有投資不動產，在2016年一次抗告限制出境法庭上，辯護律師告訴法官會留在海外是因為在柬埔寨有商務投資，不是想要滯外不歸。

合作金庫在今年前11個月獲利198.89億元，每股盈餘1.26元，在13家金控中排第12名。這一波泰國與柬埔寨的戰爭衝突尚未結束，已經導致兩國80萬人撤離前線，後續對柬埔寨經濟會造成什麼影響，戰爭何時結束，仍需持續關注。

