泰國柬埔寨邊境衝突的原因是什麼？
泰國與柬埔寨邊境的緊張局勢再度演變成衝突，破壞了由美國總統特朗普（Donald Trump）支持的脆弱停火協議。
自週一（12月8日）以來，至少有五名泰國士兵和七名柬埔寨平民喪生，兩國互相指責對方挑起暴力。
這次衝突中，泰國甚至對邊境地區發動空襲，是自7月達成停火協議以來最嚴重的一次。
這場邊境爭端是怎麼回事？
這並不是近期才出現的爭端。泰國與柬埔寨的邊界爭議可以追溯到一個多世紀前，當時法國占領柬埔寨後劃定了兩國邊界。
2008年，當柬埔寨試圖將位於爭議地區的一座11世紀寺廟登記為聯合國教科文組織世界遺產時，敵意升級，泰國對此舉強烈抗議。
多年來，雙方曾多次爆發零星衝突，士兵和平民均有傷亡。
最新的緊張局勢在5月升級，當時一名柬埔寨士兵在衝突中喪生，使兩國關係跌至十多年來的最低點。
在7月首次爆發戰鬥之前，兩國均實施了邊境限制。柬埔寨禁止從泰國進口水果和蔬菜，切斷了電力供應和網絡服務。
最近幾週，雙方也加強了邊境的軍隊部署。
為什麼12月再起衝突？
對於事件的經過，兩國說法不一。
泰國軍方星期一（12月8日，）表示，其部隊在烏汶府遭到柬埔寨開火後進行了回擊，並稱一名泰國士兵死亡。
泰國軍方還表示，已對爭議邊境的軍事目標發動空襲。
柬埔寨國防部稱，先發制人的其實是泰國軍隊，攻擊發生在柏威夏省，並堅稱柬方沒有還擊。
次日，泰國軍方指控柬埔寨向泰國士兵發射火箭，並使用投彈無人機和自殺式無人機，其中一些火箭砲據報擊中平民區。
泰國隨後證實，已發動更多空襲。
柬埔寨指控，泰國向其邊境的菩薩省平民區無差別開火。
7月衝突期間發生了什麼？
雙方互相開火，並各自聲稱對方引發衝突。
局勢迅速升級，泰國指控柬埔寨發射火箭，曼谷則對柬埔寨軍事目標進行空襲。
五天的戰鬥至少造成48人死亡，數千人流離失所。
特朗普隨後介入，並在馬來西亞的協助下斡旋停火。
美國總統後來監督了他稱為「吉隆坡和平協議」的簽署。但泰國拒絕使用該名稱，改稱「泰國與柬埔寨總理在吉隆坡會議成果的聯合聲明」。
雙方同意從爭議地區撤出重型武器，並建立臨時觀察團進行監控。
下一步原本應包括釋放被泰國扣押的18名柬埔寨士兵。
特朗普的「和平協議」呢？
泰國在11月暫停了該協議，總理阿努廷·參威拉恭（Anutin Charnvirakul）表示安全威脅「實際上並未減小」。
當時，柬埔寨表示仍致力於履行協議條款。
12月再度爆發戰鬥後，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）告訴BBC，停火「沒有奏效」，並稱「球在柬埔寨那邊」。
然而，柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）表示，週一晚間僅為「尊重停火」而還擊。
路透社報導，特朗普已呼籲雙方遵守協議。
接下來的走向尚不明朗。
雖然過去曾有嚴重交火，但通常很快降溫。
7月時，BBC記者喬納森·赫德（Jonathan Head）認為局勢會再次走向降溫。
然而，他警告，目前兩國缺乏有足夠力量和信心的領導人來實現從衝突中退縮。
前往泰國和柬埔寨是否安全？
對於前往泰國的旅客，英國外交部目前建議避免所有非必要旅行至距柬埔寨邊境50公里範圍內的地區。
對於在柬埔寨的旅客，則建議避免所有非必要旅行至距泰國邊境50公里範圍內的地區。
