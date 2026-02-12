泰國校園槍擊案 18歲男持槍闖入挾持師生釀3傷

中部中心/邱俊超 苗栗報導國道3號苗栗竹南路段，11日晚間發生一起死亡車禍，84歲老翁騎乘電動輔助三輪車，誤闖國道，並且逆向行駛3公里，先後與2輛進口轎車，發生碰撞，老翁被撞當場身亡，沒有送醫！警方透露，死者沒有失智，為何會逆上國道？可能是天黑視線不良騎錯路。老翁逆向騎上國道遭撞亡。車子開著開著，為什麼有人突然驚聲尖叫？換個畫面，仔細看一次！天哪，沒看錯，左右來車紛紛往前方開，卻有一人、一車，逆向騎過來！案發在11日晚間6點多，國道3號120K，苗栗竹南北上路段！老翁逆向騎上國道遭撞亡。黃姓騎士，騎著電動輔助三輪車，從竹南交流道北向出口，上了國道，逆向往南還行進3公里，而且沒有靠邊騎，而是騎在中線上！先後與兩輛同品牌的進口轎車，發生碰撞，騎士被撞當場身亡，沒有送醫！人家北上，他南下，84歲老先生，是否身心有狀況？否則怎麼會逆上國道，而且看到對向來車沒有採取自我保護作為？據警方轉述家屬說法，老先生沒有失智徵象，11日傍晚五點多，卻是一離開家就不知去向，警方研判，可能是天黑視線不良騎錯路！警方提醒民眾，如果不小心誤上國道，應該盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並打電話報警。原文出處：電動輔助三輪車逆向闖國道 84歲翁遭連環撞慘死 更多民視新聞報導高鐵自由座要排多久？用LINE就可看「等候時間」 春節11天限定「豬」事不順？新北觀音山隧道「三隻小豬跳車」 飼主慘吞9千元罰單返鄉注意！農曆新年、228連假接力報到 高速公路管制措施看這裡

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言