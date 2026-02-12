泰國校園槍擊案 18歲男持槍闖入挾持師生釀3傷
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
泰國宋卡府合艾市（Hat Yai）昨（11日）驚傳校園槍擊案，一名18歲男子持槍闖入學校並挾持師生，現場一度陷入混亂。事件造成校長重傷、另有兩人輕傷，共三人受害。嫌犯已落網。
根據泰媒報導，事件發生在放學時段，槍手闖入校園後隨即開槍，並挾持師生作為人質，導致大批學生受困校內，場面相當驚險。
曼谷郵報（Bangkok Post）最初曾報導校長不治，但後續更新為校長重傷送醫急救中，另有兩人輕傷。警方指出，嫌犯年僅18歲，目前已遭逮捕，犯案動機仍在調查中。
更多FTNN新聞網報導
加國校園血案釀9死！18歲跨性別槍手「槍殺家人」再闖學校掃射 全國降半旗致哀
南韓蛇蠍妻殺前夫碎屍 分30包全國亂丟判決出爐
揚言斬首日本首相！中國駐日領事薛劍神隱3月後再度露面
其他人也在看
泰國校園槍擊案釀1死2傷 18歲槍手遭警方逮捕
（中央社記者李宗憲曼谷11日專電）泰國宋卡府合艾一所學校今天發生槍擊案，一名槍手闖入校園開槍，造成校長死亡、另有2人受傷。另外，有數名師生一度遭槍手挾持，警方晚間表示，這名闖入校園的槍手為一名18歲的男性，已被逮捕。
校長肉身擋子彈！泰18歲槍手圍困師生2小時 學生驚恐「跳窗逃命」
泰國南部驚傳血腥校園圍攻事件！位於宋卡府合艾市（Hat Yai）附近的一所學校週三傍晚遭一名18歲持槍男子闖入，引發一場驚心動魄的校園圍困戰。最新消息指出，當時不幸中彈的校長在經過徹夜搶救後，仍於週四凌晨宣告傷重不治，全校師生陷入哀戚。
泰國校園爆槍擊案校長死亡、2人傷 警方逮捕18歲槍手
泰國宋卡府合艾一所學校今天（11日）發生槍擊案，一名槍手在放學時間闖入校園開槍並挾持師生，造成校長死亡、2人受傷，數名師生一度遭槍手挾持，被困在校內。警方晚間表示，已逮捕該名槍手，其身分是一名18歲男子。
爆粗口辱罵賴總統 林國成被依公然侮辱罪起訴
（中央社記者林長順台北12日電）台灣民眾黨去年7月間在民進黨部前舉辦集會活動，時任民眾黨立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德，賴總統提起告訴。台北地檢署今天依刑法公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑。
春節將至 台東縣府公告醫院周邊50公尺禁放鞭炮 (圖)
農曆春節將至，民眾已開始施放鞭炮，台東縣政府公告學校及醫療機構周邊50公尺禁施放爆竹煙火，每日夜間11時至隔日上午7時同樣禁放。
最新／歹徒持槍闖入泰國小學「挾持數名師生」釀3傷 現場畫面曝光
即時中心／綜合報導最新外電消息！泰國南部宋卡府（Songkhla）合艾縣（Hat Yai）的一所小學遭一名持槍歹徒在放學時間闖入，且一度傳出挾持數名師生，已知至少造成3人受傷。泰國警方剛剛宣布，已封鎖現場並拘留歹徒，目前沒有任何人遭到挾持。
同步點亮夜空第20年 金門廈門兩岸煙火迎新年
（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門、廈門同步施放春節煙火邁入第20年，今年活動將在17日（初一）晚間舉行；金門縣觀光處表示，期許兩岸情誼在往來不絕的客輪與璀璨花火中更加濃厚。
拿現金買未上市股票省成本還有暴利？桃園平鎮老翁險被騙百萬元
馬年春節將屆，詐騙集團猖獗，桃園市65歲彭姓老翁被詐團盯上，他11日前往平鎮區中豐路1處銀行，想要解除100萬元定存，用來投資未上市股票，還好銀行行員關懷提問過程發現有異，通報平鎮警分局平鎮派出所員警來聯手勸止老翁解約匯款，他才免於在年關前被騙走鉅額積蓄。
台61線彰化地磅站3/2試營運 6/2起超載取締
（中央社記者鄭維真彰化12日電）台61線西濱快速公路彰化地磅站將於3月2日起試營運，並於6月2日起正式開磅營運，執行超載取締，藉以提升行車安全及道路壽命，逃磅可罰9萬元。
中山大學推台英聯合碩士學程 全額獎學金搶才
（中央社記者林巧璉高雄12日電）國立中山大學與倫敦大學亞非學院（SOAS）推出全台首個台英聯合碩士學位「全球公民權碩士學位學程」，並於115學年度招生。學費僅需常態留英費用的一半，並設有全額獎學金。
金門廈門共放煙火迎新春 17日晚間跨海登場 (圖)
金門、廈門同步施放春節煙火邁入第20年，「2026年金廈兩岸春節煙火施放活動」將於17日晚間在金門縣烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，與廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放。圖為2022年金廈同步施放煙火。
保三總隊今年加強重要節日強化治安作為 查緝毒品、槍械及私酒成果豐碩
農曆春節將屆，為維護國內治安與社會秩序，內政部警政署保安警察第三總隊持續運用AI大數據分析及科技設備，結合國際情資、專案勤務與跨機關合作，除於115年2月6日經警政署派任具緝毒專業、處事幹練之新任刑警大隊長陳力維；另第二大隊新任大隊長蘇信丞、安檢保防科代理科長董行彥2人均具刑事專業背景，各單位間相互聯繫，密切配合，以強化並提升打擊毒品、槍械及私劣菸酒犯罪等不法作為。
寒冬裡最溫柔的光 游顥募1120件羽絨衣 送暖南投山區22所國小
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入...
遭沈富雄辱罵「敗類、臉皮厚」 翁達瑞求償200萬確定敗訴
旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）遭前立委沈富雄在電視節目上與高嘉瑜討論性騷擾黑數時，指「翁達瑞是知識份子的敗類、沒有廉恥、臉皮厚」，陳時奮憤而控告沈涉公然侮辱罪並求償200萬元。刑事已判沈富雄無罪確定，民事方面，士林地院、高等法院皆認為沈的用語雖粗鄙不雅，但仍屬言論自由的保障範疇，判陳敗訴；陳不服上訴，
小琉球垃圾清運停擺元凶！犯罪集團恐嚇勒索業者576萬 4嫌起訴
男子李賜福為首的犯罪集團假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，迫使3家業者先後交付576萬元，並造成全島垃圾清運業務停擺，影響當地觀光發展及環境衛生，屏東地檢署偵辦後，依恐嚇取財等罪起訴李賜福及等4嫌，並對主嫌李賜福求處3年6月以上有期徒
電動輔助三輪車逆向闖國道 84歲翁遭連環撞慘死
中部中心/邱俊超 苗栗報導國道3號苗栗竹南路段，11日晚間發生一起死亡車禍，84歲老翁騎乘電動輔助三輪車，誤闖國道，並且逆向行駛3公里，先後與2輛進口轎車，發生碰撞，老翁被撞當場身亡，沒有送醫！警方透露，死者沒有失智，為何會逆上國道？可能是天黑視線不良騎錯路。老翁逆向騎上國道遭撞亡。車子開著開著，為什麼有人突然驚聲尖叫？換個畫面，仔細看一次！天哪，沒看錯，左右來車紛紛往前方開，卻有一人、一車，逆向騎過來！案發在11日晚間6點多，國道3號120K，苗栗竹南北上路段！老翁逆向騎上國道遭撞亡。黃姓騎士，騎著電動輔助三輪車，從竹南交流道北向出口，上了國道，逆向往南還行進3公里，而且沒有靠邊騎，而是騎在中線上！先後與兩輛同品牌的進口轎車，發生碰撞，騎士被撞當場身亡，沒有送醫！人家北上，他南下，84歲老先生，是否身心有狀況？否則怎麼會逆上國道，而且看到對向來車沒有採取自我保護作為？據警方轉述家屬說法，老先生沒有失智徵象，11日傍晚五點多，卻是一離開家就不知去向，警方研判，可能是天黑視線不良騎錯路！警方提醒民眾，如果不小心誤上國道，應該盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並打電話報警。原文出處：電動輔助三輪車逆向闖國道 84歲翁遭連環撞慘死 更多民視新聞報導高鐵自由座要排多久？用LINE就可看「等候時間」 春節11天限定「豬」事不順？新北觀音山隧道「三隻小豬跳車」 飼主慘吞9千元罰單返鄉注意！農曆新年、228連假接力報到 高速公路管制措施看這裡
獨家》黑道勒索釀小琉球垃圾危機 屏環保局長曾率警「守垃圾」
屏東觀光勝地小琉球，在2024年間曾爆發震驚全國的「垃圾圍島」危機，當時垃圾轉運案竟創下連9度流標紀錄，島上累積超過600噸垃圾發臭生蛆，成為觀光勝地的恥辱。如今真相大白，屏東地檢署偵結起訴，揭發以李姓男子為首的不法勢力，長年恐嚇勒索清運業者，強索高達576萬元的「回饋金」。當時頂著壓力帶隊登島「救
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。