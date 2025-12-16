泰國機場加強審查免簽旅客 積極防堵傭兵、間諜潛入風險！

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，泰國移民局於昨（15）日緊急下令，即日起全國各大國際機場全面加強入境安檢與身分審查，特別針對免簽入境旅客進行嚴格篩查，其中以柬埔寨籍人士，以及來自東歐、北亞地區的旅客列為重點對象，防範外籍傭兵或間諜藉觀光名義潛入泰國。

泰國移民局於昨（15）日緊急下令，即日起全面加強入境安檢與身分審查，特別針對免簽入境旅客進行嚴格篩查，防範外籍傭兵或間諜藉觀光名義潛入泰國。（示意圖／unsplash）

根據《曼谷郵報》報導，泰國移民局發言人警少將喬恩龍表示，因應泰柬邊境軍事局勢日趨緊張，當局憂心有外國人士利用免簽制度從事危害國家安全的活動，因此決定即刻升級入境管制措施。

廣告 廣告

此次強化審查主要適用於素萬那普、廊曼、清邁、普吉島及合艾等五大國際機場，喬恩龍指出，在目前情勢下，柬埔寨人以觀光名義入境泰國的可能性極低，因此柬埔寨籍旅客若採免簽方式入境，將面臨更嚴格的身分與入境目的查核，若為正當商務或其他用途，則須事先向泰國駐外使館申請相應簽證。

此外，來自東歐及北亞地區的旅客也被列為高風險族群，泰國安全單位評估，部分人士可能受僱成為傭兵，甚至涉及間諜活動，對國內安全構成潛在威脅，因此將加強相關背景審查。

移民局表示，新措施可能導致機場通關時間拉長，原本約20分鐘的入境查驗流程，恐延長至45分鐘，但泰國籍旅客不受影響。官方統計顯示，12月1日至13日期間，已有185名外國公民因涉及安全疑慮遭拒絕入境，移民局強調，相關措施屬於預防性質，一般合法旅客無須過度擔心。

更多FTNN新聞網報導

泰柬邊境戰火重燃！和平協議簽署不到2月成廢紙 雙方互控對方先開火

泰軍悍拒停火！總理駁斥川普稱路邊爆炸意外 怒問：泰國需要聽他人的話？

以行動打臉川普？泰空軍派F-16戰機炸毀柬埔寨後勤橋梁 阿努廷：繼續採取軍事行動

