泰國機場安檢升級 加強免簽入境審查 嚴防傭兵

【看見泰國 VisionThai】泰柬戰爭增溫，各大泰國機場安檢升級，嚴格審查透過免簽證計畫入境的柬埔寨公民，並加強檢查可能入境的外國傭兵。這項加強安檢措施主要在素萬那普(Suvarnabhumi)、廊曼(Don Mueang)、清邁(Chiang Mai)、普吉(Phuket)和合艾(Hat Yai)等5個主要機場實施，可能導致通關時間從平常的20分鐘延長至45分鐘。（延伸看：泰柬戰火升級！啟動海陸封鎖）

移民局(Immigration Bureau)發言人瓊隆(Choengron Rimpadee)警察少將表示，在泰柬軍隊最新停火協議破裂、衝突再度激烈爆發後，高層警官正密切關注情勢發展，擔憂日益升高。他指出，有可能出現外國人利用免簽證入境計畫進行威脅泰國安全的行動。

「在此時期，柬埔寨人極不可能是為了觀光目的來泰，」瓊隆說。根據新規定，柬埔寨公民若因正當商務目的入境，必須向泰國大使館申請適當簽證，不能再使用免簽證計畫。

瓊隆表示，另一個重點審查對象是來自東歐和北亞的旅客，他們可能被雇用為傭兵，甚至擔任間諜。這些地區的旅客將面臨更嚴格的入境審查。

移民局要求外國遊客理解當前情勢，護照查驗處可能出現擁塞。瓊隆強調，這些措施不會影響泰國旅客的通關。他同時表示，泰國與柬埔寨之間的商業航班仍照常營運，並未受到影響。

隨著泰柬邊境衝突持續升溫，泰國政府採取預防性安全措施，在確保國家安全的同時，也努力將對一般遊客的影響降至最低。移民局呼籲旅客預留更多通關時間，配合加強的安檢程序。（延伸看：泰國入境遭拒案例激增）

