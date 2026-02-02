泰國機場擬調漲出境服務費至1120泰銖 5月定案

【看見泰國 VisionThai】泰國機場管理局(AOT)計劃將六大主要機場的國際出境航班旅客服務費(PSC)從現行730泰銖調漲至1,120泰銖，調漲幅度達390泰銖，國內航班費用則維持不變。民航局委員會已原則上批准此案，但仍需獲得交通部長最終核准，預計在5月大選後定案。

AOT總裁帕薇娜(Paweena Jariyathitipong)表示，此次調漲將涵蓋素萬那普機場(Suvarnabhumi)、廊曼機場(Don Mueang)、普吉機場(Phuket)、合艾機場(Hat Yai)、清邁機場(Chiang Mai)和清萊機場(Chiang Rai)等六大機場。

帕薇娜指出，調漲後預估每年可增加約100億泰銖收入，這筆資金將用於改善機場安全和設施，包括廁所、電力系統和空調系統等，直接惠及旅客。AOT也會保留部分額外收入作為累積利潤，用於新專案融資並減輕貸款利息負擔。

泰國是少數僅對出境航班收取服務費的國家之一，大多數國家會對出境、入境和轉機旅客都收取費用。帕薇娜強調，「國際研究顯示，旅客服務費對遊客的旅行決策沒有影響，主要影響因素是機票價格和整體旅遊費用，」

民航局委員會(Civil Aviation Board)原則上已通過此服務費調漲案，預計在5月大選後獲得正式批准。

針對民航局已從2月起對國際旅客收取25泰銖服務費，若機場管理局的1,120泰銖調漲案獲准，從泰國出境將需支付兩筆費用，總計1,145泰銖，比現行的745泰銖多付400泰銖。（延伸看更多：去泰國注意！2月起出入境都要付25泰銖服務費）

