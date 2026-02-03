泰國機場服務費擬調升 出境旅客不受影響

台泰時報今天(3日)報導，泰國機場公司（Airports of Thailand, AOT）規劃調高國際線出境旅客服務費（Passenger Service Charge, PSC），調整幅度約53%，適用於全國6座主要機場，並評估不致影響整體旅客人次。AOT指出，國內線服務費將維持現行水準不變，相關方案已獲民航委員會原則同意，仍待交通部長最終核定。

AOT總裁帕薇娜（Paweena Jariyathitipong）表示，國際線出境旅客服務費擬由現行730泰銖(新台幣733元)調升至1,120泰銖，適用機場包括泰國素萬那普國際機場、廊曼、普吉、合艾、清邁與清萊機場。她指出，費率調整後，預估每年可為公司帶來約100億泰銖的額外收入。

廣告 廣告

帕薇娜說明，新增收入將用於提升機場整體安全與設施品質，包括改善公共廁所、電力供應系統與空調設備等基礎設施，以回應旅客使用需求並提升服務水準。相關投資可望直接改善旅運環境，對旅客形成實質回饋。

她進一步指出，AOT也將保留部分新增收入作為累積盈餘，用以支應未來大型建設計畫，並降低舉債所產生的利息負擔，藉此強化公司長期財務結構與投資彈性。

針對外界關注費率上調是否影響旅遊需求，帕薇娜引述多項國際研究指出，旅客服務費並非左右旅客出行決策的關鍵因素，旅客主要考量仍在於機票價格與整體旅遊成本結構，因此調整PSC對旅遊人次影響有限。

她也提到，泰國屬於少數僅對出境旅客課徵服務費的國家之一，多數國家同時對入境、出境及轉機旅客收費。就行政程序而言，民航委員會已就調整方案原則通過，最終仍須由交通部長以委員會主席身分正式核定。AOT預期，相關核定可望於5月、亦即國會大選結束後完成。

AOT強調，未來費率調整將與服務品質改善同步推進，以確保旅客權益，並持續提升泰國作為區域航空樞紐的競爭力。 (編輯:柳向華)