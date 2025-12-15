泰國正式宣布明年2月8日舉行國會改選 現任總理因「此事」獲得優勢

2025年12月12日，泰國總理阿努廷在曼谷與媒體談話。路透社



泰國總理阿努廷上週宣布解散國會，準備提前舉行大選後，泰國的選舉監管機關週一（15日）宣布投票時間，正式訂在明年2月8日。

選舉監管機關表示，候選人登記將從本月27日開始。為期僅七週的選戰角力現在開跑。

僅上任三個月並尋求連任的阿努廷，在主要反對黨準備就憲法修改問題提出不信任投票動議後，上週四解散了國會，成為看守總理。他當初與自由派的人民黨達成協議，成為貝東塔下台後的新總理，原本也就約定要在4個月內解散國會提前大選。

阿努廷領導的保守派泰自豪黨，這次選舉中將與民主黨展開激烈競爭。人民黨在2023年的國會大選中掌握最大席次，卻因軍系與保守派的不同意，無法執政。另一主要競爭者將是前總理塔信家族長期掌握的民粹主義為泰黨。

在這三黨中，人民黨已經因為當初與阿努廷合作，遭到黨內一些支持者質疑。為泰黨則在塔信的小女兒貝東塔與柬埔寨強人洪森的對話曝光醜聞事件中，遭到重創，聲勢下滑。

相較之下，阿努廷以對柬埔寨衝突的強硬態度，正好利用了泰國目前的愛國氣氛，乘勢而上，讓泰自豪黨獲得優勢。

倫敦政經學院蘇世國東南亞中心研究員奧爾德曼（Petra Alderman）表示：「阿努廷從擔任總理之初就打民族主義牌，同時也積極拉攏軍方。他讓軍方在處理衝突時擁有幾乎隨心所欲的自由，因此在很多方面，他正在積累政治資本。」

今年這波泰國政治動盪幾乎可說是源於5月開始泰國與柬埔寨愈演愈烈的邊境衝突。貝東塔7月為了想解決邊境爭端，利用塔信家族與柬埔寨強人洪森、總理洪馬內家族的交誼，打電話給洪森企圖討好說服停火，豈料電話內容被洪森錄音釋出，泰國民眾憤怒認為貝東塔向敵人獻媚。

在美國總統川普與馬來西亞的調停下，阿努廷領導的泰國政府10月曾與柬埔寨簽署和平協議，但沒撐多久就完全破裂。泰軍近日大舉轟炸柬埔寨軍陣地，指控柬軍不守停戰協定，讓泰國軍人喪生。週日（14日），泰國還進一步在東南靠海的泰柬邊境地區宣布宵禁，戰線有擴大的趨勢。

阿努廷是接替佩通坦·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）的職位。佩通坦·西那瓦僅擔任了一年總理，便因上一輪邊境緊張局勢爆發的醜聞而下台。

奧爾德曼表示，由於國家民族主義情緒高漲，人民黨的進步綱領可能適得其反。他說：「鑑於軍方日益高漲的人氣，人民黨可能會發現很難為其一些進步議程找到支持。像軍事改革之類的事情，現在可能很難向選民推銷。」

曼谷的泰國法政大學政治學講師普拉維奇（Purawich Watanasukh）表示，鑑於目前的情況，這三個主要政黨很可能會獲得相近的得票率和席次，「三分天下」，最終還是要籌組聯合政府。

