泰國歲末祝福 莊嚴道場虔誠祈願

慈濟泰國分會舉辦歲末祝福，民眾都報以虔誠的心來參加。慈濟志工的布置色調，白色椅套、黃色花藝，都是泰國人敬仰的色彩。今年的主題圍繞在莫忘竹筒歲月初心，呼籲人人響應小錢行大善，眾人匯聚這股善的力量，就能夠化為助人的力量，還有人醫會醫師，也分享，點亮心中的燭光，不緊照亮別人也溫暖自己，就可以找到前行的力量。

布置靜思堂，慈濟志工選用白色椅套、黃色花朵，是泰國民眾敬仰的色彩，也是當地佛教和皇室主要的顏色。

慈濟志工 巫瑪恭：「新的一年，祝福大家順利圓滿。」

彷彿參加法會一般，回顧過去一年，讓心情除舊布新，泰國義診中心的沙郎醫師說，心中的燭光被點得更亮，也再度找到前行的力量。

慈濟人醫會醫師 沙郎：「參與慈濟歲末祝福，就像為生命中的燭火添上燃料，這分精神價值給予人們力量，讓我們能在生活中持續行善、付出，照亮自己，也溫暖他人。」

新春祝福語上聯「莫忘竹筒歲月初心」，觸動了許多人的行動力，行善付出並不難。

民眾 魏薇：「我覺得就是積少成多吧，就像竹筒一樣，我們把更多的善意，放在竹筒裡面，然後讓它發揮更大的價值。」

實業家 鍾國松：「假如你每天都會做這個事情，你的心境就會改變，因為你心裡想，我這些零錢，雖然是一個小錢，我可以去幫助很多人，這就是莫忘竹筒歲月的初心。」

每年歲末回到慈濟，就是心靈回家，可以聞法，法譬如水，擦拭自心如明鏡。

