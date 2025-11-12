泰國母親疑帶12歲女兒到日本賣淫 警取得逮捕令

（中央社東京12日綜合外電報導）日本媒體今天披露，一名12歲泰國少女先前疑似在母親的介紹下，被迫在東京都文京區一間按摩店賣淫，東京都警視廳已經依涉嫌違反兒童福祉法，取得少女母親的逮捕令。

日本TBS電視台今天報導，東京都警視廳已經逮捕文京區一間按摩店的業者細野正之，他涉嫌於今年6月到7月，強迫這名少女在他位於文京區湯島地區的店舖接客，涉嫌違反勞動基準法，僱用未滿15歲兒童。

這名少女今年6月與母親一起前往日本，並在母親的介紹下於細野經營的店家提供性服務。後來，這名少女的母親就離開了日本。

TBS電視台採訪調查相關人士後得知，這名泰國母親儘管知道這間店是讓少女賣淫，仍介紹給女兒，東京都警視廳因此以涉嫌違反兒童福祉法，取得逮捕少女母親的逮捕令。

根據泰國警方表示，少女母親因為其他賣春案件，目前被台灣當局拘留。

而泰國警方昨天已派員到日本，並在今天上午造訪東京都警察廳。報導推測，雙方可能是要確認少女目前的狀況，協商未來移送泰國母親以及雙方合作調查事宜。

東京都警視廳研判此案屬於人口販賣，不排除有仲介涉案的可能。（編譯：楊惟敬）1141112