泰國毒犯貪圖免旅費鋌而走險 走私16公斤大麻闖關遭航警查獲
航警局與財政部關務署臺北關於9月29日在桃園國際機場第一航廈，查獲販毒集團利用泰國籍P嫌（33歲）來臺旅行，以託運行李箱夾藏方式走私毒品，企圖以來臺觀光名義運毒闖關入境，經儀檢託運行李，發現行李箱內無其他掩飾物，僅有數十包真空包裝之大麻花(毛重共計16.78公斤)。
航警調查發現，泰國籍P嫌在泰國本有施用毒品之習慣，雖有工作惟因施用毒品，每月所得入不敷出，案發前幾個月在泰國當地酒店認識本案在泰上手，嗣後因上手知悉P嫌欲出國觀光遊玩，但沒有旅費，故以提供機票與旅館住宿之酬勞，委託P嫌攜帶裝有大麻花之行李箱來臺，P嫌雖知情，但因想出國旅遊，遂答應泰國上手攜帶行李箱。
其他人也在看
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 24
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 2
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 83
桃機北廊廳試營運 旅客讚落地窗設計「台灣人的驕傲」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日起試營運，首日安排中華航空、長榮航空及星宇航空3班航班，共968名旅客飛往日本札幌及泰國曼谷。北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。旅客對於全新北廊廳的現代化設計及開放式空間感到興奮，不少人讚賞落地窗設計拉近與飛自由時報 ・ 1 天前 ・ 132
JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠價曝
[NOWnews今日新聞]日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間今（3）日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅人必看！歲末高CP值機票盤點、台北飛釜山1445元起 這平台雙12買1送1
數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自 2025 年 9 月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為：國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高 CP 值的理想快閃行程。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
搭好行出發吧！跟著人氣親子網紅一起玩出嘉縣新魅力
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局為推廣民眾搭乘台灣好行故宮南院線，邀請兩組知名親子網紅踩線團，「台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用
[NOWnews今日新聞]今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單
社會中心／黃恩琳、黃柏榕 台北報導酒駕還拒絕檢測，直接被開18萬元罰單！事發在台北市大安區，11/28早上7點多，警方發現一名駕駛開車沒繫安全帶，攔查要求出示證件，但男子態度囂張，不下車不配合，警方怕有衝撞危險，拔槍喝斥，最後雖然人下車，但還是堅決拒測，除了被開罰18萬元，還被扣車。警方發現駕駛沒繫安全帶，上前攔查。但駕駛態度很硬，堅決不下車。只是車內飄出濃濃酒味，警方就是要給他們實施酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）警方怕男子有攻擊行為，拔槍喝斥，把人拉下車，但最後他還是不接受酒測。事發就在台北市大安區，28號早上7點多，23歲曾姓男子開車載一名男子和兩名女子，剛從一間酒店下來，準備開車離開，但警方發現男子沒繫安全帶，上前攔查，甚至聞到車上有酒味，沒想到駕駛死不接受酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）敦化所所長呂政隆表示，上前攔查，期間聞到曾男車內飄散出濃厚酒氣，疑似有酒後駕車行為，遂依規定告知酒測流程及相關權益。然而曾男自始態度消極，並明確表示拒絕酒測，最終警方依道路交通管理處罰條例製單告發並依法扣車。不乖乖配合，荷包大失血之外，愛車也被扣走，真的得不償失吧。原文出處：誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光最新／北市松山機場、中山區下午大停電！網哀號：通關到一半雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 盼蔣萬安直球對決民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
【雙12限時折扣】台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 週前 ・ 發起對話
滿版白雪木花海步道Ｘ純白鞦韆美拍！10大取景範本同賞夢幻落羽松
白雪木,花海景點,落羽松,台中市,台中景點,台中花海,台中白雪木,新社景點,普羅旺斯庭園餐廳 滿版白雪木花海這裡拍！「普羅旺斯庭園餐廳」不僅擁有冬季限定的浪漫白雪木花景，還能將純白鞦韆一同入鏡、同賞夢幻落羽松，快將10大取景範本及賞花情報筆記起來！景點+ ・ 14 小時前 ・ 發起對話