泰國民主黨總理候選人艾比希受支持者歡迎 (圖)

政治中心／林靜、宋弘麟 台北報導總統賴清德今（8號）出席調查局結業儀式，針對中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，他強調身為總統，對任何一個被中國跨境鎮壓的人感到驕傲，更痛批無論對台統戰滲透或跨境鎮壓，都不可能達到統一台灣的目標。總統賴清德，出席法務部調查局調查班結業典禮，看著學員即將畢業，擔任維護國家安全、打擊犯罪生力軍，總統有感而發。總統賴清德：「國際社會不斷提醒，在年底2026年的選舉，甚至以2028年的選舉，甚至以後的每一場選舉，境外敵對勢力都會介入。」總統耳提面命，因為中共境外勢力介選情況，愈趨嚴重，更祭跨境鎮壓手段，前一天國台辦宣布，將我國內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀等人，列為台獨頑固分子，面對中國對台長臂管轄，賴總統態度堅定。兩部長被列"台獨"名單 賴總統:不容中國壓力伸入台灣（圖／民視新聞）總統賴清德：「絕對不容許中國的壓力，中國的手伸進台灣這塊土地上，身為總統，對任何一個，被中國進行跨境鎮壓的人民，感到驕傲，因為即使面對中國的威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，日本石平參議員成功來到台灣訪問，他用行動證明，中華民國和中華人民共和國，互不隸屬。」陸委會副主委梁文傑：「立法院正在審國安法，昨天大聲捍衛言論自由的這些委員，對這個事情沒有一個人表示意見，捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有。」外界關心，總是站在第一線回應中共議題的陸委會副主委梁文傑，會不會被中共列為下一位頑固份子名單，梁副抓抓頭、意有所指。兩部長被列"台獨"名單 賴總統:不容中國壓力伸入台灣（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「（那副主委會不會擔心說），（也會被列入這個清單），我個人那就並不重要，某些政黨的某些人士，已經不把捍衛中華民國當成目標了，但是現在的中華民國的，官員、公職人員，就是要捍衛中華民國的存在。」梁文傑的話點到為止，是誰沒有捍衛中華民國存在？民眾心裡都有答案。原文出處：兩部長被中國列「台獨」名單 賴總統：三軍統帥必守護國家 不容中國壓力伸入台灣 更多民視新聞報導北一女教師區桂芝受訪竟嗆學生「腦殘」 北市教育局：個人言論自由、不處分蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣新購F-16V戰機交貨進度 國防部長顧立雄鬆口全說了

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1