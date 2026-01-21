泰國水上市場煎蛋要價400、炒飯1400泰銖！遊客投訴官方稽查

【看見泰國 VisionThai】泰國水上市場傳出敲竹槓事件，位於曼谷近郊的丹能莎朵水上市場(Damnoen Saduak Floating Market)，一間餐廳因收取天價餐費引起遊客在社群媒體抱怨，該餐廳販售的普通煎蛋要價400泰銖、大份炒飯更高達1,400泰銖，貼文迅速引發網路熱議。泰國叻丕府(Ratchaburi)商業廳、警方與地方行政單位前往該餐廳稽查，業者承認定價過高，並同意調降價格。

一盤炒飯要1400！泰國水上市場爆坑殺遊客，價格翻數倍引發公憤。（來源：網路合圖）

這名遊客表示，他們特別失望是因為船家推薦這間餐廳是「最好的用餐地點」，沒想到卻遇到如此離譜的收費。事件曝光後引發公眾撻伐，當局隨即介入調查。

該餐廳位於丹能莎朵運河沿岸，僅能透過船隻抵達。官員表示，餐廳確實有在菜單上標示價格。業者解釋，高昂定價是因為營運成本過高，包括租金、員工薪資、食材價格，以及支付給載客船家的費用，每趟船資約900泰銖。

業者表示，這戶於1月3日來訪的家庭當時付款時並未抱怨，對於事隔數日後問題在網路上發酵感到意外。不過在遭到顧客批評與商業廳要求後，業者同意降價。

叻丕府商業廳主任塔拉寧·邦勇沃拉披尼(Tharanin Bunyongworaphinit)表示，官員認定該餐廳的食物價格不合理過高。「業者承認價格超出適當水準，我們將傳喚業者問話、蒐集證據，並判定是否違反定價法規。」塔拉寧說。

在跨年假期期間，叻丕府商業廳稽查水上市場攤商，至少對14家未標示價格的業者採取法律行動。官員表示，累犯業者將處以雙倍罰款。

這間餐廳並非首次惹議。去年底曾有遊客投訴一份泰式炒河粉要價900泰銖，經協商與當局警告後才降至500泰銖。

官員表示，他們正敦促丹能莎朵水上市場所有攤商清楚標示價格、收取合理費用，以保護消費者權益，並維護這個泰國最知名觀光景點之一的聲譽。

