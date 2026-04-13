泰國沙灘驚見「美人魚」慘遭斬首 專家尋獲「鼻子碎片」揭暗黑真相

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4月9日，在瑤諾島附近海域發現一頭成年雄性儒艮擱淺死亡，然而其頭部竟遭人為斬除。圖／翻攝自《泰叻報》

泰國攀牙府外海近日發生一起駭人事件，2026年4月9日，在瑤諾島附近海域發現一頭成年雄性儒艮擱淺死亡，然而其頭部竟遭人為斬除，引發社會關注，相關單位已介入調查。

根據海洋與沿海資源研究單位指出，該頭儒艮體長約2.20公尺（不含頭部）、重約120公斤。經獸醫解剖，確認其死因與腸道疾病有關，導致無法進食而死亡。不過令人震驚的是，儒艮在死亡後短時間內遭到利器精準斬首。

法醫檢驗顯示，斬首時間約發生在死亡後2至4小時內，切口邊緣整齊且未見腐敗，體內亦無瘀血或血腫，排除生前遭攻擊或溺斃的可能。

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專家研判，行兇者熟悉動物骨骼結構，使用足夠長且鋒利的工具，從頸椎關節處精準切割，手法相當專業。此外，儒艮胸部兩側亦發現疑似固定屍體的傷口痕跡，疑與當地流傳「儒艮牙可當護身符」的迷信有關。

調查人員其後在附近海域尋獲疑似被棄置的儒艮鼻部碎片，已列為關鍵證物並送交警方進行DNA比對，以追查涉案人士。相關證據目前已移交瑤島警局，案件正由警方全力偵辦中。

2026年4月11日，自然資源與環境部官員前往現場視察，並與多個單位，包括海洋與沿海資源辦公室及紅樹林保護機構，共同研擬後續調查與保護措施。

統計資料顯示，2023年至2025年間，泰國共記錄112起儒艮擱淺事件，其中有8起涉及頭部或象牙遭非法移除；2026年截至目前為止已有2起擱淺案例，其中1起出現類似情況。所有案例皆發生於動物死亡後，顯示非法取材問題仍未杜絕。

依據泰國《野生動物保護法》，儒艮屬受保護物種，任何獵捕、持有或交易其屍體及製品皆屬違法。違者最高可面臨15年有期徒刑及高額罰款。當局呼籲民眾提供線索，協助儘速將涉案者繩之以法，同時強化海洋保育意識，以防類似事件再度發生。



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