泰國泡麵龍頭MAMA改賣文化！Ink與Nont Tanont領軍，6位代言人形塑「回家的感覺」

【看見泰國 VisionThai】泰國泡麵龍頭MAMA(มาม่า)於12月3日舉辦媒體發布會，宣布推出全新品牌計畫「MAMACREW」，正式宣告品牌定位從貨架上的商品轉型為「生活夥伴」與情感歸屬。當多數食品品牌仍在「口味、價格、促銷」上競爭，MAMA選擇走一條截然不同的路，官方強調：「不只是泡麵，更要帶給消費者『回家的感覺』。」

MAMACREW推出6位代言人，不賣泡麵改賣文化，形塑出「回家的感覺」。（圖片：官方提供）

MAMA跳脫泡麵格局 重塑「回家的感覺」

Saha Pathanapibul Public Company Limited (SPC)行銷總監Petch Paniangvait分享品牌理念提到，「我認為MAMA是是每個人的生活夥伴和安全港灣。」他舉例，當泰國人出國想家時，他們想到的就是MAMA，打開泡麵的瞬間，就像立刻回到了家。

MAMA全新品牌定位將不再是以單純「解決飢餓」的功能作為訴求，而是訴諸情感連結的建立，讓人們無論身在何處，都能透過MAMA找到歸屬感。將品牌打造成從「貨架上的商品」躍升為「情感空間的守護者」。

MAMACREW：6位有溫度的社群催化劑

基於此理念，MAMA宣布推出6位全新代言人，將跳脫傳統的品牌門面，晉升為能帶領MAMA打入創作話題圈、與年輕世代真實對話的社群催化劑。這6位成員包括Synth-pop電子流行樂女王瓦倫托恩·帕奧尼爾(Ink Waruntorn Paonil)、泰國實力派唱將塔農·楚姆羅恩(Nont Tanont Chumroen)，以及人氣創作團隊Tigercry(เสือร้องไห้)。

MAMACREW 6位代言人亮相，其中包含實力唱將Nont Tanont與Ink。（圖片：官方提供）

MAMACREW代言陣容也加入人氣創作團隊 Tigercry（เสือร้องไห้）。（圖片：官方提供）

Petch也分享選角策略，表示，「Ink與Nont Tanont私下本來就是真正好朋友，而Tigercry則扮演連結彼此的橋樑角色。品牌選擇貼近生活、不過度包裝的創作者，讓每個人都能受到「我也能成為MAMACREW的一份子」的啟發。

泡麵戰場轉移：貨架競爭到創造流行文化

MAMA官方宣布，將不再將其他泡麵同業視為競爭對手，真正的戰場已轉移到TikTok、粉絲圈、演唱會、流行文化與音樂行銷等年輕世代聚集的空間。在這個明星、歌手與創作者、網紅的界線日益模糊的時代，MAMA選擇大膽擁抱音樂行銷，並透過跨界合作，與各種風格的創作者進行交流，並期許MAMA將從傳統食品品牌蛻變成文化創造者。

Sound of Flavours：用音樂詮釋味道

創新思維的具體實踐，就是MAMA與音樂人麥聖杰(Tor Saksit Vejsupaporn)合作的「Sound of Flavours」專案，透過此計畫回應「如果口味有聲音，會是什麼樣的聲音？」創作4首歌曲傳遞4種情緒，首支單曲《นิดนึงพอ》（一點點就好）由Ink Waruntorn演唱，從煮沸的滾水聲到餐桌上的溫暖，將MAMA的味覺記憶轉化為聽覺體驗，讓生活之聲在各世代心中迴盪，讓品牌回歸情感，透過音樂，喚醒消費者與品牌之間那些溫暖而珍貴的連結時刻。

泰國人氣鋼琴家Tor麥聖杰，把MAMA的味覺記憶化成動人旋律。（來源：官方提供）

Petch也分享品牌重塑的過程花了5到6年，他說，「過去的MAMA專注在貨架上競爭、口味研發，而現在MAMA則致力於創造自己的品牌文化，從銷售『口味』轉變成『身份認同』，像朋友般的方式與消費者對話。」

「MAMACREW」只是開端，品牌將持續推出跨界合作專案，創造專屬的流行文化。Petch強調，「這不僅是行銷計畫，更是品牌文化革命的第一步。」MAMA正在改寫泡麵品牌的定義，從貨架商品到生活夥伴，從產品到打造文化。

