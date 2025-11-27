泰國洪水漲到天花板！婦人躺冰箱伴母屍4天獲救

一名50多歲的婦人在水深約2公尺的屋內，依靠漂浮在水面上的冰箱苦等救援。（圖／翻攝自臉書ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ บุญจันทร์）



泰國南部近日發生重大洪災，一名50多歲的婦人在水深約2公尺的屋內，依靠漂浮在水面上的冰箱苦等救援。在等待中她年邁的母親不幸溺斃，並將母親的遺體放進冰箱保存，直到4天後救援人員到來。而東南亞洪災的元凶，近日增強為熱帶風暴「Senyar」，是歷史上第一個在麻六甲海峽生成的熱帶風暴，預估明日將登陸馬來西亞。

一名瘦弱的婦人精疲力盡地躺在漂浮在水面的冰箱中，救災人員站在窗外，汙水已淹到半扇窗高，水位幾乎與救難人員的肩膀齊平，他們將一件橘色救生背心遞給婦人，只見她連抬手想穿上背心都十分吃力，因為她保持著同一個姿勢等待救援已經整整四天了。

泰國南部近日發生嚴重水患，已累計造成25人死亡，25號普吉府當地志工團在進行救援時，聽見附近房屋內傳來求救聲，進屋一看 眼前的景象讓他們震驚不已，當時屋內水深約2公尺，所有較輕的家具，全都漂浮在汙水之上，還有一名躺在漂浮冰箱裡的50多歲婦人。

受困婦人表示，日前洪水突然上升到天花板的高度，因為她和年邁的母親不會游泳，所以決定躲在冰箱等待救援，沒想到在21號時，婦人的母親體力不支無法自救，不幸溺斃，她忍住悲痛將母親的屍體，放進另外一台冰箱中保存，自及則在四天後才等到救援。

造成近日，泰國、馬來西亞與印尼嚴重洪災的系統，27號在麻六甲海峽已增強為熱帶風暴Senyar，是史上第一個在麻六甲海峽生成，的熱帶風暴，Senyar將持續往東緩慢移動，預計28號登陸馬來西亞，恐怕災害仍將延續。

