泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

近日，泰國南部近日大雨連綿，釀成百年來罕見的嚴重水災，多個城鎮一夕間成為水鄉澤國。（示意圖／達志／美聯社）

泰國南部近日大雨連綿，釀成百年來罕見的嚴重水災，多個城鎮一夕間成為水鄉澤國。然而這場突如其來的水患，意外揭露一起婚外情的醜陋真相。一名馬來西亞籍銀行職員因為出差在泰國南部大城合艾（Hat Yai）受困，向在家坐月子的妻子求助。誰知當妻子拜託身在泰國的朋友前往救援老公，卻意外揭穿他帶著小三在當地已經爽爽度過4天極樂生活，還四處向飯店工作人員宣稱小三是他的妻子。

綜合外媒報導，這名當事人夫任職於馬來西亞檳城一間銀行。他告訴身在吉打（Kedah）州的妻子，自己與3位同事在泰國出差，因為當地洪水暴漲，受困於合艾一間飯店內。

這名妻子得知丈夫的困境憂心不已，立刻找上她一位大學同學，同時也是一名從事泰國與馬來西亞之間商品代購工作的二寶媽媽，請她設法代為探望丈夫。該名朋友正巧身在泰國，不久前剛搭乘火車從曼谷抵達合艾，並且在收到洪災的消息後由弟弟接應返家。

這名網名「Mommy Hannah」的友人在得知狀況後，評估現場仍可使用四輪傳動車通行，又考慮到這名求助的好友剛剛生下她的第四個孩子，如今正在休養身體。不願好友孕後還要擔驚受怕，於是決定伸出援手，請她的泰國表妹先到飯店去看看，如果狀況允許，她就請弟弟開著四驅車去接應好友的丈夫。

然而，當他們找到飯店，櫃檯工作人員告訴他們確實有4位來自馬來西亞的男客，不過櫃檯人員也透露，其中一名客人－－正是「Mommy Hannah」好友的丈夫－－始終與一名他稱為「老婆」的年輕女性同住在一間房內，一起度過了4天時間。

這項意外的發現，讓原本的救援行動瞬間變調，也讓「Mommy Hannah」左右為難，不知是否該在朋友坐月子期間，告知她這個殘酷的真相。她在網路社群上揭露了這起出軌事件，並且向男性網友發出呼籲：「男士們，請憐憫你們在家中的妻子與孩子。如果你們不以世人為恥，也應當以真主（Allah）為恥。」

「Mommy Hannah」強調，自己發文的目的並非為了引起關注，而是希望藉由自身的經歷，提醒所有身為妻子的女性們，在婚姻中不該對伴侶抱持盲目的信任。

