泰國洪災竟幫「抓姦」 夫稱受困飯店！孕妻揪出「極樂4晚」殘酷真相

泰國宋卡府合艾市淹水逾2公尺，圖中一名男子抓著路標保命。路透社



泰國南部近日遭逢300年來最猛烈的暴雨，甚至在鄰近的麻六甲海峽都出現史上首個在麻六甲海峽生成的熱帶風暴「Senyar」。造成合艾市單日降雨量突破335毫米，引發嚴重洪災。不過，這一場世紀洪災卻也揪出一場偷情，讓懷孕的馬來西亞妻子傷心控訴，也引發網路討論。

綜合外媒報導，一名馬來西亞孕妻，與先生已經育有3兒女，目前懷有第4胎，孕妻24日在社群平台私訊網友，希望協助確認丈夫下落。

孕妻表示，丈夫稱與一名「同事」因洪災受困合艾一處飯店，另外稱「手機沒電超過兩天」，因此緊急請求外界幫忙找人。

廣告 廣告

孕妻的一名朋友「Mommy Hannah」熱心協助，評估現場仍可使用四輪傳動車通行，決定伸出援手，請她的泰國表妹先到飯店去看看，了解現場情況。

沒想到他們去飯店後嚇了一跳，飯店人員告訴他們確實有4位來自馬來西亞的男客，不過櫃檯人員也透露，其中一名客人正是孕妻要找的丈夫，但殘酷的真相是，飯店人員告知這名馬來西亞男子始終與一名他稱為「老婆」的年輕女性同住在一間房內，一起度過了4天時間。

原本的救援行動瞬間變成「抓姦」行動，「Mommy Hannah」左右為難，不知是否該在朋友坐月子期間，告知她這個殘酷的真相。她在網路社群上揭露了這起出軌事件，並且向男性網友發出呼籲：「男士們，請憐憫你們在家中的妻子與孩子。如果你們不以世人為恥，也應當以真主（Allah）為恥。」

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了