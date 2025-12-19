泰國派F-16轟炸柬埔寨詐騙園區「原來跟台灣有關」 林宜敬全說了

泰國昨派F-16戰鬥機轟炸柬埔寨詐騙園區，數發部長林宜敬說，此事與台灣之間有一定的關係，起源是數發部去年與Meta等平台合作打詐。（資料照片／李智為攝）

泰國昨天派出F-16戰鬥機轟炸柬埔寨詐騙園區，炸毀好幾棟建築物。數發部長林宜敬發文說明，雖然此事並非台灣指示，但與台灣之間也有一定的關係，起源就來自於數發部去年開始通知Meta等平台下架超過23萬則詐騙訊息。

林宜敬表示，打詐是好人跟壞人之間不斷的攻防。而台灣的策略，就是設法擴大「好人隊」的陣容，並縮短反應時間。

林宜敬說，數發部去年設立《網詐通報查詢網》，採用「民眾通報、自動分案、找當事人確認、自動通知下架」方式，到目前為止，已通知Meta等平台下架了超過23萬則詐騙訊息。

林宜敬續指，然後數發部軟硬兼施，強烈要求Meta加入「好人隊」，請Meta用那23萬則詐騙訊息來訓練AI打詐系統，讓他們的AI知道台灣的詐騙訊息長什麼樣子。接著，Meta就用他們的AI系統，攔阻了超過430萬則針對台灣的詐騙訊息。

林宜敬也說，然後數發部又請Meta協助找出這些詐騙訊息的來源。結果Meta藉由分析IP位置發現，這些詐騙訊息大多來自柬埔寨，尤其是柬埔寨跟泰國的邊界。而Meta也經由空照發現，那邊有大片的詐騙園區，而且正在迅速擴張。

林宜敬指出，Meta又將這些訊息提供給美國政府。美國政府發現這些詐騙園區大多是由陳志的太子集團所經營掌控。於是美國政府就用高科技手段，沒收太子集團超過140億美元比特幣，成了轟動國際的新聞。

林宜敬進一步說，剛好泰國跟柬埔寨發生邊境衝突，泰國派出了F-16 戰鬥機去轟炸柬埔寨的詐騙園區，並宣稱這也是國際反詐騙戰爭的一部分。也許泰國是真心的，也許泰國只是為了國際宣傳。但是無論如何，網路上的輿論一片叫好。

林宜敬強調，當然這些F-16戰鬥機不是台灣派出的，而Meta所承受的壓力，應該也不單單是來自台灣一個國家而已，但是位於泰柬邊界的詐騙集團受到了相當嚴重的打擊，這應該也是不爭的事實。

他認為，說這是蝴蝶效應也好，說這是四兩撥千斤、借力打力、乾坤大挪移也好，甚至說是台灣的運氣很好也可以。總而言之，「好人隊」現在連F-16都有，陣容是越來越強大。當然，還是希望泰國跟柬埔寨盡快停火。



