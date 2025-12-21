泰國海灘男女「肉體交疊」海上激戰！限制級聲音惹注目…

國際中心／張予柔報導



泰國知名觀光勝地芭達雅再度爆出令人震驚的事件，一名遊客日前晚間在中天海灘（Jomtien Beach）散步時，意外目擊海面上一處漂浮平台出現不雅行為，過程中伴隨明顯聲響，引起岸邊民眾側目，事件迅速在現場與網路間引發議論，也再次衝擊當地觀光形象。









有遊客在海邊時，聽到異常的聲音，竟發現一對男女在漂浮設施上做出限制及行為。（圖／翻攝自《Khaosod》）

根據泰國媒體《Khaosod》報導，事發於20日晚間約10時，一名27歲男性遊客當時正在海灘撿拾貝殼，突然聽見海面方向傳來異常聲音，循聲望去才發現，一對男女在距離岸邊不遠的漂浮設施上做出限制級表演「當時一名外國男子完全沒穿衣服，壓在泰國女子身上，而女方的叫聲非常大聲，整個海灘的人都聽得到」，不少遊客紛紛停下腳步查看，有人更當場拿出手機拍攝紀錄，場面相當尷尬。

警方到場後，立刻要求兩人立即停止行為、穿好衣物並上岸配合調查。（圖／翻攝自《Khaosod》）

目擊者隨即報警處理，芭達雅警方獲報後趕抵現場，透過擴音器要求兩人立即停止行為、穿好衣物並上岸配合調查。經查，涉案男子為丹麥籍遊客，女子則為泰國籍民眾。面對警方詢問，女子表示自己平時並不會有此舉動，這次是因為逃避邊境戰爭風險來芭達雅旅遊，與該名外籍男子原本僅是在海中戲水，過程中一時衝動才失控，並非刻意為之。

警方指出，在公開場所做出妨害風俗的行為，已違反當地相關法規。（圖／翻攝自《Khaosod》）

警方指出，無論動機為何，在公開場所做出妨害風俗的行為，已違反當地相關法規，也對芭達雅作為國際觀光城市的形象造成負面影響。目前警方已依法將兩人帶回調查，後續將依法律程序處理。當地警方也再次呼籲遊客與民眾，務必遵守公共秩序與法律規範，避免類似事件再次發生。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

