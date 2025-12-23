泰國海關打擊劣質品 明年起低價商品全面課稅

【看見泰國 VisionThai】泰國低價進口品課稅新制上路 服裝鞋類稅率達30%泰國海關總署與線上銷售平台簽署合作備忘錄，聯手打擊無認證產品銷售，並宣布2026年1月1日起，所有進口商品不論金額大小都須繳納關稅和增值稅，預計每年將為政府增加30億泰銖稅收。新措施旨在保護本地中小企業，創造更公平的競爭環境。

海關總署署長潘通(Phantong Loykulnanta)表示，這項合作將減少不合格產品的流通，重點打擊缺乏泰國工業標準協會或食品藥物管理局等認證的商品，以及電子煙等違禁品。

目前泰國有23個機構獲授權在不同類別發放產品認證，包括工業標準和食品藥物標準。潘通表示，「我相信在線上平台搜尋無標準認證的進口產品或違禁品將變得更加困難。例如，搜尋『電子煙』關鍵字可能不再顯示結果，除非賣家使用替代關鍵字。」2026年1月1日起生效的新規定，進口低價商品從1泰銖起就須繳納進口關稅和增值稅。潘通指出，2025財政年度有1.6億件低價進口商品（價值低於1,500泰銖），約90%透過線上平台銷售。

對低價商品課稅預計每年將為海關總署帶來額外30億泰銖收入。進口關稅稅率依產品類別而異，例如服裝和鞋類課徵30%進口關稅，包袋則課徵20%。

關於新稅制是否會增加消費者負擔，潘通表示這取決於平台策略。部分平台可能將稅金轉嫁至產品價格，其他平台則可能選擇自行吸收。他強調，額外的稅務負擔必須與確保公平競爭的需求取得平衡，因為過去這類進口商品無須繳稅，而國內業者長期以來都須承擔本地稅務義務。潘通主張，對低價進口商品課稅是為了創建新系統，確保泰國小型企業獲得更公平的競爭環境。

Lazada副總裁兼政府事務主管塔瑪空(Thamakorn Supathanarangsri)表示，該公司不擔心稅收問題，相信不會影響線上銷售量。至於定價，他說這取決於個別商家採取的促銷策略。

