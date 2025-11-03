泰國清邁慈濟學校 設立靜思閱讀書軒

靜思閱讀書軒，不只是在台灣的學校，也來到清邁慈濟學校，中學部和小學部特地舉辦啟用儀式，不單是環境優雅，還有大量的華文書籍，對於學生中文學習，將會有很大的幫助。

在師生們的見證下，清邁慈濟學校，靜思閱讀書軒正式啟用，小學部的孩子們，獻上感謝卡，有滿滿的感恩。

慈濟基金會副總執行長 王端正：「現在我們學校的閱讀空間 變得好漂亮，我們會好好閱讀 練習說中文，努力變成聰明又乖巧的好孩子。」

清邁慈濟學校學生 唐明珊：「我喜歡 媽媽你還愛我嗎 這本書，因為這本書告訴我，不管我是怎麼樣的孩子，就算我闖了禍 媽媽也會說，沒關係 我們可以一起解決。」

這是繼南非之後，第二所在海外學校設立靜思閱讀書軒，有繪本，有叢書，大量的華文刊物，也有助於學習語文。

清邁慈濟學校校長 殷文仙：「這閱讀空間是可以讓學生與老師，一同快樂學習，也可以利用這空間接待家長。」

在小學部，中學部，各設立一間，從台灣特地來關懷的慈濟爺爺們，更是以過來人的經驗，鼓勵大家能多利用，承諾書軒裡的書籍也會常做更新，讓大家不僅華文越學越好，智慧也會越來越高。

台灣慈濟志工 蔡堆：「(佛法)有個三無漏 就是戒定慧，這個定就需要安靜完以後，你才會有智慧，多到這個地方來，我肯定 將來各位的智慧一定會大增。」

這是來自台灣實業家們的愛心，也是送給清邁孩子們，能受用一生，最好的禮物。

