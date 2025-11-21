泰國清邁附小參訪北市東湖國小 體驗書法藝術

泰國清邁大學附屬實驗小學師生參訪東湖國小，展演傳統舞蹈「蘭納舞」

泰國學生展演泰拳

東湖民俗舞蹈校隊演出傳統舞蹈「苗山扭樂」

東湖舞獅隊鼓陣精彩演出

東湖舞獅隊舞龍演出

泰國清邁大學附屬實驗小學師生參訪東湖國小，兩校學生共學交流

泰國學生體驗書法藝術

東湖學生體驗泰國的蘭納剪紙

泰國清邁大學附屬實驗小學第三度參訪東湖國小

臺北市東湖國小接待來自泰國的清邁大學附屬實驗小學師生參訪，兩校分別以舞獅和泰拳展現國家傳統藝術，並帶著泰國學生體驗傳統書法，在交流互動中增進對不同文化的理解，深化兩校情誼。

東湖國小表示，學校舞獅隊以「祥獅獻瑞」迎接第三度參訪清邁大學附小師生，包括舞龍、舞獅、鼓陣的精彩表演。接著由民俗舞蹈校隊帶來少數民族的傳統舞蹈「苗山扭樂」，讓兩校師生陶醉在苗族的曼妙舞姿及悠揚音樂聲中。清邁附小則進行泰拳表演，泰拳是泰國古老的武術，原是用手、腳、膝蓋來保護自己，後來發展為運動，並制定比賽規則，是泰國的文化寶藏。此外還有泰國北部的傳統舞蹈「蘭納舞」的演出，舞者手的動作像花一般的美，代表開心、愉悅的含意，常在節慶時的遊行中表演。清邁附小還特地安排泰拳和蘭納剪紙的闖關活動，蘭納剪紙通常會以家庭為單位完成一棵Family tree，拿到泰國寺廟祭拜來祈福。

兩校學生還體驗了臺泰在地特色飲品，由六年級導師喻思婷老師結合國語課文文本《最好的味覺禮物》、《珍珠奶茶》，引導學生認識珍珠奶茶的歷史及製作方式，嘗試自己動手製作水果茶，並讓泰國師生品嚐；現場還製作了泰式奶茶，兩國學生一起享用比較臺泰的飲品差異。

東湖國小表示，學校林英傑老師使用英語、泰語指導泰國學生學習書法基本筆法，讓第一次拿毛筆的泰國學生深感興趣。兩國學生練習寫春聯的「春」字，代表迎春納福之意，最後，林英傑老師圖文並茂呈現中文與泰文的「馬」字，學生們開始畫起一匹匹奔騰的駿馬，代表馬到成功。東湖學生在書寫過程中，不時地與泰國學伴分享書法的握筆要領及筆畫重點，泰國師生也透過這次的書寫體驗，領略書法藝術之美。

東湖國小指出，前兩年都與清邁附小進行跨國視訊交流，分享兩國多元文化及特色產業，預計明年3月，東湖師生將前往泰國，參訪清邁附小，體驗學校特色課程。