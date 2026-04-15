泰國潑水節帶動觀光 5天衝303億銖

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【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)預估今年潑水節期間(4月11至15日)將創造超過303.5億泰銖旅遊收入，年增6%，國內外遊客人數雙雙超出預期，顯示泰國傳統新年慶典持續朝向全球性節慶發展。泰觀局局長塔帕妮·吉亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)表示，全國各地潑水節活動氣氛比預期更加熱烈，強勁表現反映國內外旅客信心持續成長，旅遊收入擴散至各地觀光產業及地方經濟。

曼谷主要潑水節據點包括是隆路(Silom Road)、暹羅廣場(Siam Square)及考山路(Khao San Road)都湧入大量人潮。泰觀局在首都舉辦的兩大旗艦活動也吸引強勁客流。

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是隆路潑水節湧入大量人潮（來源：看見泰國 VisionThai）

班嘉奇蒂公園(Benjakitti Park)舉辦的Maha Songkran World Water Festival 2026，4月11至13日已吸引108,640人次參與，其中56,368人為泰國遊客、52,272人為外國遊客，凸顯節慶的國際吸引力。這項活動預估創造2.836億泰銖經濟循環效益。

倫披尼公園(Lumpini Park)的Saneh Art by Songkran Festival 2026藝術展則特別受年輕遊客歡迎，許多人前來與展覽的人氣角色和裝置拍照打卡。

Saneh Art by Songkran Festival 2026藝術展展出人氣角色雕像（來源：Amazing Thailand）

大城府(Ayutthaya)仍是全國最受歡迎的潑水節目的地之一，招牌「大象潑水」活動持續吸引泰國及外國遊客，創造充滿泰國特色的繽紛景觀，融合文化魅力與節慶樂趣。

大城宋干節招牌「大象潑水」活動（來源：官方）

北部及東北部地區也保持熱絡，許多府結合潑水節與當地傳統，包括浴佛儀式、文化遊行、為長輩潑水祈福的Rod Nam Dam Hua儀式，以及指定潑水街道等活動，吸引大量遊客並展現地方生活方式的溫暖與獨特認同。(延伸看：潑水節除了打水仗這4個習俗也必體驗！)

南部觀光顯著成長,特別是宋卡府(Songkhla)，沙敦口岸(Sadao border checkpoint)人流持續強勁，尤其來自馬來西亞遊客。也拉府(Yala)舉辦的「Suk Sanuk Songkran Chaidaen Tai」及「SUNGAIKOLOK Midnight Songkran 2026」等活動，也吸引泰國及外國遊客，特別是馬來西亞市場，反映邊境城鎮發展為文化觀光及夜生活目的地的潛力。

泰觀局表示將持續以泰國節慶為基礎，推動泰國成為全球節慶目的地，同時促進更有意義且永續的觀光發展。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖