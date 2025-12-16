泰國為泰黨提名戴克辛外甥出任首席總理候選人

（中央社曼谷16日綜合外電報導）由泰國前領導人戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu Thai Party）今天提名他的外甥作為即將到來大選的首席總理候選人。

法新社報導，現年76歲的戴克辛是泰國重量級政治人物，也是泰國最富有的人之一，目前因其執政期間涉及貪腐相關案件，正在首都曼谷服刑。

為泰黨選定生物醫學工程教授尤德查南（Yodchanan Wongsawat）為2026年2月8日大選的第一號總理候選人。

現年46歲的尤德查南是戴克辛的外甥，他是前總理頌猜（Somchai Wongsawat）與戴克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。

尤德查南今天在曼谷對記者表示，他與戴克辛的親屬關係，有助於政黨形成一致的願景。

「我認為這對我們政黨來說是一個優勢。我們實際上有一個共同的願景，就是為人民服務。」

被問及安全政策時，針對本月泰國與柬埔寨邊界衝突再起釀成死亡事件，尤德查南表示相關政策相當明確。

他說：「主權優先，我們必須保護人民。」

官員指出，泰柬新一輪邊界衝突已造成至少32人死亡，包括16名泰國士兵、1名泰國平民，以及15名柬埔寨平民。雙方約有80萬人因此流離失所。

尤德查南於2014年投入政治，曾在泰國北部戴克辛家族勢力核心的清邁競選國會議員，但因反對戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的抗議者封鎖投票所，法院隨後宣告該次選舉無效。

尤德查南擁有美國德州大學阿靈頓分校（University of Texas at Arlington, UTA）電機工程博士學位，目前在泰國馬奚杜大學（Mahidol University）生物醫學工程系任教。根據他的個人履歷，他持有多項醫療設備專利，包括「腦控輪椅」與「腦波感測睡眠警示系統」。

戴克辛家族20年來一直是泰國親軍方、親王室精英的主要對手，這些精英認為戴克辛的民粹路線威脅傳統社會秩序。然而，戴克辛家族近年也面臨一系列法律與政治挫敗，包括今年8月戴克辛的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因違反道德規範而遭憲法法院解除總理職務。（編譯：嚴思祺）1141216