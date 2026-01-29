泰國為泰黨首席總理候選人尤德查南出席造勢活動 (圖)

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言