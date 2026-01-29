泰國營石油首度接收美國LNG 強化能源供應韌性

台泰時報今天(29日)報導，泰國國家石油集團（PTT）28日正式接收自美國進口的首航液化天然氣（LNG），這是泰國首次在長期合約架構下直接自美國生產商引進LNG，象徵能源供應來源多元化邁出重要一步，有助於提升國家能源安全與供應穩定度。

PTT指出，這次LNG由美國錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）供應，屬於為期15年的長期採購合約，是依據泰國國家能源政策委員會於2022年7月12日決議推動。相關合約旨在擴大能源進口來源，降低對中東與亞洲既有供應區域的依賴，並分散全球能源市場價格波動所帶來的成本風險。

PTT集團石油上游業務代理營運長巴宋（Prasong Inthranongphai）與天然氣事業群副總經理蓬潘（Pongpan Amornvivat）表示，直接向生產國採購LNG，將有助於提升能源調度彈性，確保電力、工業與整體經濟體系運作所需的穩定能源供給。

PTT進一步說明，此項進口計畫符合能源三難題（Energy Trilemma）政策方向，涵蓋能源安全、可負擔性與環境永續三大面向，亦有助於支撐泰國在能源轉型期間的基礎需求。

PTT強調，未來仍將持續以透明與高效率原則，執行能源採購與管理任務，確保國內能源供應穩定，並支援經濟長期發展目標。(編輯:柳向華)