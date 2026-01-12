泰國爭取東南亞首座迪士尼樂園 助攻東部經濟走廊

（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國政府正積極爭取興建東南亞首座迪士尼樂園，盼藉此帶動觀光，並支撐泰國東部經濟走廊（EEC）的交通與航空城等計畫。

泰國鮮新聞（Khaosod）今天報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，政府已準備好爭取將迪士尼樂園引進東部經濟走廊，作為大型的觀光亮點，同時提升連接3座機場的高鐵運量。

他所指的是連結曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場、廊曼（Don Mueang）機場和烏打拋（U-Tapao）機場的高鐵計畫。

這項高鐵計畫自2019年10月簽署公私部門協力（Public-Private-Partnership，PPP）合約以來，幾乎沒有任何進展，且因去年底國會解散，政府進入看守狀態，無法審批變更合約而遇到更多阻礙。

報導指出，皮帕表示，主題樂園也有助於推動烏打拋機場及周邊「航空城」開發，讓政府投入的大規模基礎建設更具有經濟效益，並加速相關計畫進展。他說，目前東南亞尚未有迪士尼樂園，若能成功引進，泰國將成為區域內第一個擁有迪士尼樂園的國家。（編輯：唐聲揚）1150112