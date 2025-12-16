泰國父親節 清邁慈校慈善義賣會

12月初是泰國的父親節暨國慶日，清邁慈濟學校師生，每年都會舉辦慶祝活動，今年還有吉隆坡慈濟國際學校的學伴，助一臂之力，校方為模範父親舉行頒獎，孩子們也籌辦了慈善義賣會，希望能為社區裡一些困難家庭，募集冬令發放的物資善款。

中學部的孩子，呈現練習許久的泰式傳統舞蹈，為今年的父親節活動揭開序幕。每年的12月5日是九世皇誕生日，也是泰國的父親節暨國慶日，清邁慈濟學校舉辦模範父親頒獎儀式，還有慈善義賣。

清邁慈濟學校校長 殷文仙：「今天是個很歡喜的日子，感恩家長們特地撥出時間來，出席今天這麼重要的活動，包括模範父親的頒獎，還有學生張羅的慈善義賣會。」

校長代表全校師生，感恩家長撥冗與會，清邁慈濟學校與吉隆坡慈濟國際學校的孩子，也用手語歌表演還有反哺儀式，感謝長輩的養育之恩。

小學部家長代表：「希望所有的學生都是好孩子，懂得報答父母的養育之恩，在學校認真學習，未來也都成為社會的棟梁。」

中學部家長代表：「我非常感恩清邁慈濟學校，對我孩子的教導，讓孩子在生活中，成為一個非常自律又懂得孝順的人。」

莊嚴的父親節慶祝儀式後，就是孩子們的主場了，學生會今年安排了40個攤位，還設計了多個表演節目，讓孩子展現才華，初試啼聲的大家，已很有大將之風。

學生會副會長 高玉婷：「今年的義賣會，從規畫、籌備，到準備場地、環境清潔的整理，甚至義賣活動的節目安排，都是我們學生會一手包辦，今年義賣所募得的善款，也將作為每個月發放給，照顧戶生活物資的款項。」

義賣會募到的所得，約10萬泰銖，這是清邁慈濟學校師親生，在冬令發放前回饋社區的一分心意。

