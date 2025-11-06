泰國王太后辭世 水燈節低調展現尊重
11/05是一年一度的泰國水燈節，民眾在河畔施放水燈，感謝水神滋養，並祈求水流，帶走過去的煩惱與厄運，迎接新的開始。與往年不同，今年因泰國王太后詩麗吉10月辭世，許多活動縮小規模或淡化節慶氣息，以示哀悼與尊重。
成千上萬的水燈在夜色中漂浮，河面彷彿鋪上一層流動的光。
曼谷民眾：「水燈節對泰國人很重要，我們每年都會來，感謝水神在過去一年，賜予我們使用的水。」
每年佛曆12月15日月圓夜，是泰國的水燈節，插上香、蠟燭甚至仙女棒，再以各色鮮花妝點，不只獻上對水神的感謝與敬意，也祈求前一年的不順遂能順流而去。
民眾：「水燈節是泰國的悠久傳統，人們會藉此機會，向恆河女神和大地女神，祈求寬恕，也祈求祝福，表達哀悼，為王太后祈福，祈求她順利前往極樂世界。」
緬懷王太后詩麗吉，今年的水燈節，少了節慶喧囂，多了幾分莊嚴和寧靜，不變的是虔誠心念。
