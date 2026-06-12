泰國王室證實47歲長公主過世 遛狗心臟不適陷入昏迷逾3年

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泰國王室於今日發表聲明證實，陷入昏迷逾3年的公主帕差拉吉蒂雅帕，已經於當地11日19時48分時，在曼谷朱拉隆功醫院過世，享年47歲。

據BBC報導，帕差拉吉蒂雅帕是在2022年12月外出遛狗時，因心臟突然不適送醫院。王室醫療報告認為，其昏迷是心臟遭黴漿菌（mycoplasma）感染引發的嚴重心律不整所導致。

帕差拉吉蒂雅帕出生於1978年12月7日，為現任泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）7名子女中最年長的一位，其母為瓦吉拉隆功元配兼表親頌莎瓦麗公主（Princess Soamsawali），帕差拉吉蒂雅帕也是兩人唯一的孩子。

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原本依照泰國傳統，王位須由男性繼承，但1974年的修憲後已允許女性登基，帕差拉吉蒂雅帕也因此被視為有望繼承王位的人選之一。她生前與父親關係密切，2021年還被泰王任命為王室私人衛隊的參謀長，並授予上將軍階，也經常代表王室出席國內外重要活動。

BBC報導指出，帕差拉吉蒂雅帕除受過律師訓練外，也在美國康乃爾大學取得兩個研究所學位。畢業後，她曾短暫在泰國駐紐約的聯合國代表團工作；返回泰國後則曾在曼谷及其他地區的檢察總長辦公室任職。2012年至2014年期間，她也曾擔任泰國駐奧地利大使。

帕差拉吉蒂雅帕生前也致力推動泰國刑事司法體系改革，同時特別關注入獄的弱勢女性。此外她也曾與聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）建立合作關係，並擔任該辦公室的東南亞法治大使。

在帕差拉吉蒂雅帕去世後，來自泰王第三段婚姻、排行第5的提幫功王子（Prince Dipangkorn），被視為最有可能的王位繼承人，但BBC報導稱外界對提幫功是否具備履行君主職責的能力有所質疑。而泰國嚴格的「冒犯君主罪」（lese majeste）法律，也使該議題無法在當地場合進行公開討論。

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