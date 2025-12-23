泰國男團PROXIE成員Gorn將訪台 醫學院學霸偶像跨國拍片

泰國男團PROXIE成員Gorn Wannapairote將於明年一月來台宣傳。（圖／原創娛樂提供）

泰國新世代男團PROXIE成員Gorn Wannapairote剛在泰國舉辦個人演唱會，接下來也將隨團體展開亞洲巡迴行程，並確定於一月初旋風訪台，為即將上映的電影《愛的戀習生》提前暖身。

《愛的戀習生》為人氣影集《K-DOL 愛心增加學院》的電影版，聚焦自媒體當道的校園生活，集結多位高人氣KOL演繹在流量與夢想之間掙扎的青春群像。Gorn在片中飾演校園人氣男神「Sky」，高挑冷酷的外型一登場便吸引全校目光，無論才藝表現或舞台魅力都備受矚目，但他實際上背負著家庭期待與自我懷疑。

Gorn片中談愛也大展音樂才華。（圖／原創娛樂提供）

戲外的Gorn本人是不折不扣的高材生，擁有學霸等級的醫學院背景，更有著才華洋溢的音樂創作天賦。作為首次跨國參與影視作品，Gorn將身為偶像的生命經驗自然融入角色，透過吉他與歌唱展現舞台實力，成功詮釋外冷內熱的校園男神。片中Gorn不僅大方展現精實胸膛，與女主角許紫柔有多場親密互動，也與清新型男于常祐正面交鋒。

《愛的戀習生》將於2026年1月30日在台上映，Gorn將先在2026年1月8日參加特別場放映活動，與許紫柔、于常祐、ANITA、babyMINT粼粼、夏菈等演員久違合體。

《愛的戀習生》Gorn片中和許紫柔有多場令人臉紅心跳的互動。（圖／原創娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導