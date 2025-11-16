泰國男星作客旅遊實境秀 陳柏霖炒鹿肉交流

（中央社記者洪素津台北16日電）泰國男神CP Mile與Apo作客旅遊實境秀「出去一下」，他們秀一手廚藝，還用泰式料理慰勞一同冒險的陳柏霖、黃宣和陳妤；陳柏霖則快炒鹿肉，完成一道充滿野味的料理進行交流。

Mile與Apo參與陳柏霖、黃宣主持的「出去一下 WHAT A TRIP」，來賓和主持人大秀廚藝，Mile做充滿家鄉味的青木瓜沙拉，他刀工精湛，調味時也很細心；Apo則炒打拋豬肉和泰式炸蛋，他分享，這是他老家的家常菜，每天餐桌上都會有。

而擅長料理的陳柏霖發現冰箱裡有一份鹿肉，從沒料理過鹿肉的他決定用快炒方式處理，再加上孜然調味，完成一道充滿野味的料理。

一行人也展開紐西蘭基督城市區探險，陳妤笑說：「我以前的旅遊也都是這樣，喜歡四處看看、到處跟不同的人講話。」循著咖啡香氣，大家在路邊的一家咖啡店補充咖啡因，也一邊交流談心。

「出去一下 WHAT A TRIP」每週日晚間9時在公共電視首播，晚間11時在串流平台遠傳friDay、中華電信Hami Video、LINE TV上線；每週五則在灰魚影像官方YouTube頻道播出4K高畫質節目。（編輯：張雅淨）1141116