泰國男星走進把「青木瓜當蘋果削皮」 黃宣被辣到噴火

泰國男星Mile與Apo在實境節目中玩得意猶未盡，乾脆走進廚房「開桌」慰勞同伴陳柏霖、YELLOW黃宣與陳妤；兩人分工上陣，Apo先在檯前手忙腳亂，竟把青木瓜當蘋果削皮，Mile見狀寵溺接手，刀起刀落把青木瓜切成勻細長絲，家鄉味青木瓜沙拉隨即成形。嗜辣的他試味時見陳柏霖、黃宣被生辣椒「辣到噴火」，立刻調低辣度；Apo則補上一盤打拋豬肉，雖然少了泰國羅勒，但靠著其他香料一樣香氣四溢。

被問平常下不下廚，Mile笑回：「有時候會做，但大概十年前吧。」Apo自信補槍：「平常大家都叫我『阿波師』！」他做完打拋豬還加碼泰式炸蛋，得意說這是自家餐桌上的日常。廚藝最熟的陳柏霖翻冰箱找到一袋淡菜，立刻開鍋；黃宣、陳妤改當洗刷與打雜小幫手。又發現一盒鹿肉，陳柏霖首度嘗試快炒，加上孜然收味，添了一道帶野性的料理。

旅程一路結伴，Mile與Apo把夥伴情寫在臉上。Apo直白示愛：「我真的超愛他們！陳柏霖、黃宣和陳妤對我們以及對整個團隊都非常好，他們總是帶著很多正面的能量以及親和力，造就他們成為全球的大明星。他們帶我們融入這個氣氛，讓大家成為了朋友，我們就像在拼圖一樣，每分每秒一起創造出這些難忘的時光。」Mile也點頭：「整個過程都太棒了，我根本無法選出哪一刻是最難忘的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

