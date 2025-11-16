中央社

泰國男神CP作客旅遊實境秀 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

藝人黃宣（左）、陳柏霖（右）與泰國男星男神CP Mile（左2）、Apo（右2）一同錄製實境節目，一行人展開基督城市區探險。（出去一下提供）

中央社記者洪素津傳真 114年11月16日

泰國男神CP作客旅遊實境秀 藝人黃宣（左）、陳柏霖（右）與泰國男星男神CP Mile（左2）、Apo（右2）一同錄製實境節目，一行 人展開基督城市區探險。 （出去一下提供） 中央社記者洪素津傳真 114年11月16日
泰國男神CP作客旅遊實境秀 藝人黃宣（左）、陳柏霖（右）與泰國男星男神CP Mile（左2）、Apo（右2）一同錄製實境節目，一行 人展開基督城市區探險。 （出去一下提供） 中央社記者洪素津傳真 114年11月16日

其他人也在看

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展

鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展

國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。

中天新聞網 ・ 23 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
米可白開戰鍾東錦！苗栗縣府「被迫表態」　再開嗆：動保蟑螂離我遠一點

米可白開戰鍾東錦！苗栗縣府「被迫表態」　再開嗆：動保蟑螂離我遠一點

長期維護毛小孩權益的藝人米可白近日發文評論苗栗「人人犬舍」繁殖犬遭虐事件，直言縣府態度冷漠，質疑官方處置過於輕描淡寫，表示要苗栗縣長鍾東錦出來面對，逼得苗栗縣府不得不出面表態，表示已經啟動調查，今（15）日米可白再次發文感謝大家幫忙發聲，她也不客氣發文，要動保蟑螂離她遠一點。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月　王大陸刑罰僅1年　內幕曝光了

閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月　王大陸刑罰僅1年　內幕曝光了

（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]

引新聞 ・ 1 天前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心

李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心

韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。

中天新聞網 ・ 3 小時前
不認為黃明志是兇手！謝侑芯閨密深夜再發聲：他不可能自毀前程

不認為黃明志是兇手！謝侑芯閨密深夜再發聲：他不可能自毀前程

黃明志暫時獲釋後昨首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安開嗆愈描愈黑。如今謝薇安深夜在IG限動二度發文。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會　「希雪夫婦」再度合體

《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會　「希雪夫婦」再度合體

【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過

緯來新聞網 ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光　「五官等比例長大」：從小美到大

子瑜爆擊！童年洗澡照曝光　「五官等比例長大」：從小美到大

韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。

太報 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」　高喊：沒人有資格躺平

向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」　高喊：沒人有資格躺平

向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李連杰遭傳「移植最帥武僧心臟」回春　向太點出2關鍵闢謠

李連杰遭傳「移植最帥武僧心臟」回春　向太點出2關鍵闢謠

「功夫皇帝」李連杰近日現身，不僅氣色紅潤，還手腳俐落大跳功夫舞，與8月住院接受手術時的憔悴模樣，根本是判若兩人，一度傳出是接受換心手術，才恢復過往氣色，捐贈者疑是已故少林武僧「秋風」，卻也因此捲入「換器官」的陰謀論，雖然事後在泳池邊脫衣拍影片闢謠，仍難以說服網友，他的好友「向太」陳嵐在直播提及此事，並道出背後原因。

中時新聞網 ・ 4 天前
黃明志指謝侑芯「拍OF不是不正經的人」雪碧感嘆發聲：最後的體面！

黃明志指謝侑芯「拍OF不是不正經的人」雪碧感嘆發聲：最後的體面！

「護理系女神」謝侑芯猝逝案持續延燒，日前被捲入案中的馬來西亞歌手黃明志，經警方調查後以「口頭保釋」身分暫時獲釋。14日，他首度在社群公開長文發聲，替謝侑芯緩頰：「拍OnlyFans不代表是不正經的人。」然而此話一出，引起各界熱議。謝侑芯的生前好友雪碧（方祺媛）隨即在臉書回應，感嘆「黃最後的一句， 就是給芯最後的體面」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本由伸秀愛犬「卡洛斯」！去年8月收養的流浪狗現在跟他一起坐飛機

山本由伸秀愛犬「卡洛斯」！去年8月收養的流浪狗現在跟他一起坐飛機

體育中心／王人瑞報導不只大谷翔平，現在山本由伸也秀出他的愛犬！山本的愛犬卡洛斯（Carlos），是他去年從動物收容所領養的流浪犬，現在是山本的精神支柱，而且卡洛斯已經跟大谷翔平的Decoy聯誼過！

FTV Sports ・ 6 小時前

陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」

陳澤耀以電影《富都青年》入圍最佳男配角獎聲勢大漲，主演《監所男子囚生記》飾演被黑道威脅「進監照顧老大」，成為菜鳥監所管理員。談到拍攝環境，他形容劇組融洽到可怕，大家都玩在一起，「有時都說不要再玩，要上班了。」對他而言，這樣的氛圍讓創作更有活力。

中時新聞網 ・ 14 小時前
周杰倫、昆凌澳洲追極光！甜蜜牽手照曝光　浪漫卡點「一生一世」

周杰倫、昆凌澳洲追極光！甜蜜牽手照曝光　浪漫卡點「一生一世」

女星昆凌自2015年嫁給周杰倫之後，育有三個寶貝小孩，家庭生活十分美滿，不時會在社群中放閃。近日周杰倫與昆凌到澳洲追極光，昆凌在社交平台上分享「牽手背影照」放閃，更卡點13時14分PO文，象徵一生一世，甜翻眾人。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前