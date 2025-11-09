泰國男神CP遊紐西蘭！賞冰川湖觀美景 親曝對陳柏霖印象

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

泰國男神CP Mile和Apo加入《出去一下WHAT A TRIP》，今（9）日將繼續在紐西蘭庫克山與陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤享沉醉於庫克山與冰川湖的優美與寧靜、品嘗高山鮭魚的美味，並且愜意地騎著自行車在湖邊欣賞夕陽。

Mile（右起）、Apo、陳妤、陳柏霖與黃宣山路健行的終點是冰川湖。（圖／出去一下提供）

在得知星象攝影師 Eagle為了夢想留在這個山區10年，Apo有感而發表示，自己曾因為非常熱愛演藝工作一度變賣在泰國所有資產，孤注一擲前往紐約定居、立志要成為一個好演員，無奈卻遇上疫情不得不回到曼谷，不過他沒有因此放棄，「我還是繼續追尋著夢想，持續地參加試鏡，甚至幸運的參加了《黑幫少爺愛上我》演出，那也是我和Mile第一次見面，也因為最初的合作，才能讓我們兩人一起來到紐西蘭與大家拍攝這個節目。」

廣告 廣告

在經過庫克山健行、欣賞完冰川湖之後，一行人來到高山鮭魚專賣店，品嚐了精心挑選的鮮美生魚片及各種口味的煙燻鮭魚，接著騎單車遊普卡基湖欣賞夕陽。雖然Mile因不會騎單車沒有同行，但貼心的Apo一路上拍了許多影片和照片，把眼前最美的景色帶回去分享給他。

談到對大家的印象，Mile表示，每個人都有不同的個性也都擁有很棒的魅力，「柏霖具有非常棒的領導能力，黃宣真的非常有活力，跟Apo幾乎一樣，他們的存在也讓一切變得輕鬆又安穩。」至於陳妤很隨和、可愛、溫柔，是個蠻講究也很細膩的人。Apo也覺得大家有相同的能量跟氛圍，大家一起提升了整個團隊的士氣，「文化隔閡也不能阻擋我們彼此的融合，他們一定也有感受到。」







更多FTNN新聞網報導

還敢閃兵啊？逃兵藝人「三金」獎項恐被取消 文化部回應具體辦法

這張14年前合照神預言！陳柏霖、修杰楷、坤達全翻車 網諷：閃兵研討會？

閃兵藝人早知情？劉世芳：沒正確回覆地方政府才移送 將修正體位判定標準勾稽就醫紀錄

