泰國男神Mile不會騎腳踏車「Apo一舉動」太甜 「獨享鮭魚、美酒」令眾人羨慕

Mile（右起）、Apo、陳妤、陳柏霖與黃宣山路健行的終點是冰川湖。出去一下提供

泰國男神CP Mile和Apo加入《出去一下WHAT A TRIP》，在紐西蘭庫克山與陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤沉醉於庫克山與冰川湖的優美與寧靜、品嘗高山鮭魚的美味，並且愜意地騎自行車在湖邊欣賞夕陽。Apo回想起自己在演藝路上的挫折，但卻因此促成了他與Mile的緊密緣分，夕陽之旅也意外爆出Mile不會騎單車的祕密，靠著貼心的Apo沿途拍照、錄影分享給Mile，兩人之間互相掛念的情誼十分感人。

陳柏霖（前排左）、Apo、陳妤（後排左起）、黃宣騎完自行車後與Mile會合。出去一下提供

當眾人跟隨當地著名的星象攝影師 Eagle在庫克山健行時，得知Eagle為了夢想留在這個山區10年，Apo聽了也有感而發，自爆表示曾因為非常熱愛演藝工作，一度變賣在泰國所有資產，孤注一擲前往紐約定居、立志要成為一個好演員，無奈卻遇上疫情不得不回到曼谷。雖然夢想受挫，但Apo並沒有放棄演戲，「我還是繼續追尋著夢想，持續地參加試鏡，甚至幸運的參加了《黑幫少爺愛上我》演出，那也是我和Mile第一次見面，也因為最初的合作，才能讓我們兩人一起來到紐西蘭與大家拍攝這個節目。」而談完人生挫折，Apo又開始熱血充滿，愛開玩笑的他，直接對著美麗的山脈，活力大喊：「為了追尋夢想，我們要無所畏懼！」

Mile（左）與Apo對紐西蘭的大自然之美印象深刻。出去一下提供

一行人來到高山鮭魚專賣店，精心挑選了鮮美的生魚片及各種口味的煙燻鮭魚，沒想到鮭魚才吃到一半，Eagle突然打斷美食時間，要帶他們騎單車遊普卡基湖欣賞夕陽。此時Mile卻向大家告假，原來他竟然不會騎單車，不過Mile也算是「塞翁失馬」，他喜孜孜地說：「我就繼續留在這邊享用鮭魚和美酒啦！」羨煞眾人。大夥兒沿著湖邊的自行車道前行，湖光山色美不勝收，為了沒有同行的Mile，貼心的Apo一路上拍了許多影片和照片，把眼前最美的景色帶回去分享給他。

Mile（左）與Apo在紐西蘭玩得很開心。出去一下提供

隔天前往基督城，五個人終於可以一起在露營車上聊天、玩鬧。Mile表示，這個冒險隊伍裡，每個人都有不同的個性，也都擁有很棒的魅力，「柏霖具有非常棒的領導能力，黃宣真的非常有活力，跟Apo幾乎一樣，他們的存在也讓一切變得輕鬆又安穩。我知道柏霖已經十幾年了，一直有聽過他的名字，當他擔任領導者時，他都能完美地執行，最重要的是，他還是個好酒量的人。」至於陳妤很隨和、可愛、溫柔，是個蠻講究也很細膩的人。Apo也覺得大家有相同的能量跟氛圍，大家一起提升了整個團隊的士氣。

Mile（右）可惜無法與Apo一起騎自行車。出去一下提供

Apo（左起）、Mile、黃宣、陳妤和陳柏霖開心發現藏寶箱。出去一下提供

