泰國當局判處兩維吾爾人死刑 BBC記者回憶當年的曼谷四面佛爆炸案

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時隔11年終迎來一審判決，曼谷四面佛爆炸案審判有否讓公義得到伸張受到質疑。 [Reuters]

泰國一間法院星期四（6月11日）裁定兩名男子犯下該國歷來最嚴重的恐怖襲擊罪行，並判處其死刑。

兩人均屬中國維吾爾族，被判策劃並於2015年8月17日晚間，在曼谷市中心一處受外國遊客歡迎的神壇附近引爆強力炸彈。

襲擊造成20人死亡，逾120人受傷。

然而，警方調查，以及這兩名被告長達十年的審訊過程所存在的缺陷，加上兩人均否認控罪，使這項裁決仍留下疑問。

近攝曼谷四面佛爆炸現場軍警法證專家勘驗（17/8/2015）

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Reuters

曼谷四面佛爆炸案

2015年8月17日

20人遇難

其中中國公民（包括香港居民） 7人

泰國公民 6人

馬來西亞公民 5人

印尼公民 1人

新加坡公民1人

資料來源：BBC歷史統計

爆炸地點距離BBC駐曼谷記者站不遠，我在兩分鐘內已抵達現場。

爆炸衝擊波席捲正在四面佛神壇（Erawan Shrine）祈禱的人群，並將附近路口等候的電單車騎士掀翻，其中部分人被燒傷。

急救人員與救護車迅速到場，開始為傷者治療，或用白布覆蓋死者。

我看到他們協助一名男子，其妻子已倒臥旁邊，毫無生命跡象。由於他的傷勢並不致命，醫護人員輕聲請他稍候，讓他握著妻子的手，同時先處理其他傷者。

現場充滿巨響、混亂，令人極度震驚。我曾在曼谷見過不少政治暴力事件，但如此規模的炸彈襲擊前所未見。究竟是誰所為，動機為何？

[BBC]

中國回應泰國四面佛爆炸判決

曼谷法院星期四對兩名被告人判處死刑後，在北京舉行的中國外交部例行記者會上，有記者就此提問，請中方回應判決。

外交部發言人林劍說：「我們注意到泰方已就相關案件作出判決。」

「當年的恐襲爆炸造成包括七名中國公民在內20人罹難、100多人受傷，施襲者毫無人性，罪大惡極。」

「中方支持泰方依法審判，嚴懲兇手。」

林劍的回答並未提及被告人的身份。

[BBC]

在泰國報復中國？

曼谷四面佛廣受華人遊客歡迎，長年香火鼎盛。 [EPA]

從一開始，官方調查便未能令人安心。由於擔心影響至關重要的旅遊業，政府下令盡快清理現場。兩天後神壇重新開放，炸彈留下的坑洞已被水泥填平。

區內多個閉路電視被發現無法運作，但部分模糊影片顯示，一名長髮、戴粗框眼鏡的男子將背包留在長椅下，隨後迅速離開。

其行蹤其後無法追查，但警方公布另一段影片，顯示在不同地點一名男子把一個其後證實為第二枚炸彈的物體踢入運河，最終無害爆炸。警方稱正追緝多名疑犯，但強調事件並非恐怖主義行為。

襲擊兩週內，警方拘捕了如今被定罪的兩名男子。

比拉·穆罕默德（Bilal Mohammad）在曼谷郊區一間房屋內被發現藏匿，當局同時檢獲適合製造炸彈的化學物質。他持有一份以阿德姆·卡拉達格（Adem Karadag）為名的偽造土耳其護照。玉素甫·米爾艾力（Yusufu Mierali）則在柬埔寨被捕，並被移交泰國。

兩人均被確認為維吾爾族，但泰國警方最初表示，兩人均非放置炸彈者。其後當局指控比拉·穆罕默德犯案，儘管他與影片中男子外貌差異甚大。警方亦對另外13人發出通緝令，其中部分人已離境。

2015年9月，泰國警察對外展示兩名中國維吾爾族嫌犯比拉·穆罕默德（上左二）與玉素甫·米爾艾力（上右）被捕時的照片。 [AFP via Getty Images]

不出所料，外界開始將襲擊與泰國在前一個月將109名維吾爾男子強制遣返中國的爭議決定聯繫起來，此舉曾在土耳其等地引發維吾爾支持者的激烈抗議。

這個泰國神壇廣為人知，特別受到中國遊客喜愛，事件看似報復行動。

但軍政府拒絕接受這一可能性，曾一度暗示可能是反對前年上台軍政府的不滿人士所為，其後又堅稱事件只是人口販運集團不滿政府打擊其活動的結果。

在一個離奇發展中，警方曾懸賞8萬美元追緝兇徒，其後在拘押首兩名疑犯後，竟將賞金發放給自己，儘管當時仍承認仍有多名疑犯在逃。他們宣稱案件已經結案。

兩名疑犯一直被軍方拘押，並投訴受到逼供。他們在軍事法庭審訊開始後撤回供詞。

[BBC]

資料片段：監控視頻拍下泰國曼谷爆炸一刻

https://www.youtube.com/watch?v=dMGQ9Wwg3tQ

資料片段：泰國爆炸監控錄像顯示嫌疑人

https://www.facebook.com/BBCChinese/videos/10153504691253762/

[BBC]

漫長的審判

曼谷法院對比拉·穆罕默德與玉素甫·米爾艾力的審判因聘請維吾爾語翻譯困難等問題而拖延多時。 [EPA]

比拉·穆罕默德顯得極度激動，曾高喊自己遭受不當對待。他作證稱，自己當時在被捕的住所等待人蛇將他送往馬來西亞，再從當地前往土耳其，這是一條維吾爾尋求庇護者常用的路線。

其後審訊屢遭拖延，通常原因是泰國當局稱無法找到懂維吾爾語的翻譯，而被告亦拒絕接受中國使館提供的人選。延誤持續超過十年。

國際法學家委員會（International Commission of Jurists）是批評審訊程序及其異常冗長的多個人權團體之一，該會認為問題嚴重，應釋放兩名疑犯。

該組織表示：「對比拉·穆罕默德及玉素甫·米爾艾力的調查、檢控及審訊充斥人權侵害，並暴露泰國刑事司法制度的系統性缺陷。」

然而，法官裁定證據足以定罪，特別是警方提交的通話記錄顯示，爆炸發生時兩人均在案發現場附近，並互有聯絡。

兩人的律師表示，將就判決提出上訴。