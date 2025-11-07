泰國皇太后詩麗吉辭世 我外交部籲國人留意當地禮俗

曼谷生意繁忙的成衣批發市場，放眼望去幾百家的批發商，清一色都在賣黑色的服裝，平常售價200至500泰銖的上衣，現在商家是以40泰銖的價格促銷，有的消費者一買就是好幾件。

曼谷服裝攤位老闆塔納喬特說：「我們有黑上衣，有Polo衫，我想以便宜價格銷售，讓所有人都買得起，任何人有一點錢就可以買，就都買得起，現在的經濟環境大家都很辛苦。」

國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的母親，備受泰國人愛戴的皇太后詩麗吉，上個（10）月24日辭世，享壽93歲。當局按慣例宣布全國進入1年的哀悼期，公務員國營事業員工必須穿黑衣1年，並建議老百姓著黑白素色服裝90天以表哀思。

我國外交部也發布公告，呼籲計畫前往泰國的國人，避免穿鮮豔和暴露的服裝，避免在公共場合有喧嘩、飲酒或慶祝的行為，尊重當地的禮俗慣例，並避免議論泰國皇家事務。

泰國民眾柯恩瓦恩說，「我哀傷，非常哀傷，感覺就如同我們失去了一國之父，她是國家之母，如同我們的母親一樣，我非常哀傷，講不出話來，我們國家最受敬重的人走了。」

購物商場的服裝品牌連鎖店，都在第一時間全面換上黑色的商品，商務部還警告商家不得哄抬價格，並設立專線受理投訴。2016年前任國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）辭世，國喪期間還曾出現黑布短缺的現象。

而批發市場的店家向法新社記者表示，上次國喪一天銷售量有400件，這次只有50件，原因除了網路商店的競爭之外，還有就是經濟欠佳。

而曾經在泰國外交部任職，專門研究皇室歷史的學者查查瓦爾蓬蓬則認為，前後兩場國喪社會反應的異同，正是泰國政治格局變化，最明顯的指標之一。