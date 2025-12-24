泰國盯上線上黃金交易 三管齊下壓抑強勢泰銖

【看見泰國 VisionThai】泰國金融當局出手壓抑泰銖過度升值，將線上黃金交易視為主要推手，緊急啟動三管齊下干預機制，包括要求平台申報交易數據、研議課徵特種營業稅以及考慮設置交易量上限，以降低金市波動對匯率與金融穩定的衝擊。​

泰銖急升與線上黃金交易熱潮

泰國財政部、泰國央行(Bank of Thailand，BOT)與證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)近日召開緊急會議，會後於週二下午共同舉行記者會，宣布將針對線上黃金交易採取緊縮管理措施，以抑制泰銖快速升值。 財政部指出，自2025年初以來，泰銖兌美元累計升值約9.4％，在區域貨幣中表現突出，主因是美元走弱與國際金價屢創新高，帶動本地金市出現前所未有的交易熱潮。​

當局說明，泰國長期存在「黃金與匯率高度連動」的特殊結構，當金價飆漲時，本地金商往往大量拋售手中持有的美元與其他外幣，以鎖定獲利，造成市場短時間內湧現龐大的美元賣壓。 近期線上黃金交易量已接近泰國證券交易所的整體成交規模，在部分高峰時段，來自黃金業者的美元淨賣出一度占全國外匯淨賣出量的50％，對泰銖形成強勁升值壓力。 主管機關並澄清，數位資產與穩定幣在本輪泰銖急升中所扮演的角色相對有限，並非主要導火線。​

三管齊下：資料透明、課稅與交易量上限

為降低線上黃金交易對匯率與資本流動的放大效果，泰國金融監管機構同意採取三項介入措施。 首先，在「資料透明」方面，泰國稅務機關將要求線上黃金投資平台全面申報用戶交易資料，讓此類平台比照一般電子商務平台納入監管視野，強化對資金流向與交易規模的掌握，有利於日後稅務與金融風險評估。​

其次，在「稅制工具」方面，當局正評估是否對透過線上平台進行的金條買賣課徵特種營業稅(Specific Business Tax，SBT)，藉由增加交易成本抑制短線投機與高頻買賣行為。 政策目標並非打擊實體黃金需求，而是避免線上投資與套利交易在短時間內集中拋售美元，引發匯率短期劇烈波動。​

第三，在「規模控管」方面，泰國央行考慮對線上黃金交易設定一定的交易量上限或其他形式的「天花板」，以限制單一平台或整體市場在特定時段內的最大成交量。 監管方認為，當交易量過度集中，不僅可能扭曲匯率走勢，也增加金融市場的系統性風險，因此有必要透過硬性或半硬性限制，將波動控制在可承受範圍內。​

金融穩定與市場監管的後續觀察

此次聯合記者會被視為泰國官方對強勢泰銖風險的明確警訊，顯示當局已不再單純以市場自我調節為前提，而是選擇透過稅制與監管工具直接介入線上黃金交易與資本流向。 雖然具體的特種營業稅稅率與交易量上限設計尚未定案，但政策方向已清楚朝向「提高透明度、增加交易成本與限制過度放大效果」三大目標前進。​

在未來一段時間內，外界將關注三項措施實際落地時間點、執行細節以及對線上黃金平台與投資人行為的影響。同時，泰國央行如何在抑制匯率過快升值與維持國際資本信心之間取得平衡，也將成為評估泰國金融政策與匯率管理成效的重要觀察指標。​

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖